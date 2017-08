5 choses à ne pas négliger lors de la création de votre nouveau site web

Faire vivre votre site : non, votre site internet ne vivra pas tout seul, et un site qui n’évolue pas régulièrement donne une mauvaise image de votre entreprise. Pensez, dès le départ et lors de la conception ergonomique et graphique de votre site, à y intégrer fil d’actualités, blogue, conseils, guides, etc. En ciblant les informations partagées, vous ferez de votre site un véritable relais de communication et de croissance pour votre activité.