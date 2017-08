Conseils pour bien choisir ses armoires de cuisine

Article commandité

Lorsqu’on se fait construire une maison neuve ou qu’on rénove son habitation, vient un temps où il faut choisir l’apparence que prendront les pièces. Il est important de faire des choix judicieux, en particulier dans la cuisine, qui est souvent la pièce la plus utilisée de la maison au Québec. Avant de prendre le temps de bien choisir, il vaut mieux commencer par définir ses besoins et ses préférences. Cela rendra l’heure des décisions beaucoup plus simple.

Identifier ses besoins et ses goûts

Bien avant de choisir à quoi ressemblera votre cuisine, vous devez vous faire une idée de vos besoins. Par exemple, vous faut-il un îlot, de grands tiroirs ou un rangement particulier? De quelle forme devrait être votre garde-manger? De quelle façon souhaitez-vous disposer les électroménagers? Cela vous aidera à imaginer le type d’armoires qu’il vous faut pour avoir une cuisine fonctionnelle et pratique.

Par la suite, vous pouvez commencer à penser à l’aspect esthétique de votre pièce, c’est-à-dire au style que vous recherchez. Votre décor sera-t-il champêtre ou plus moderne? Il est déjà possible de réfléchir aux matériaux et aux finitions qui vous intéressent.

Vous pouvez dresser une liste de tous ces éléments avant de vous rendre chez un fabricant, afin de faciliter vos choix finaux, en y incluant les dimensions de votre pièce. Enfin, n’oubliez pas de déterminer le budget que vous désirez allouer à vos armoires de cuisine.

Choisir avec soin

Idéalement, pour faire les meilleurs choix possibles pour vous, il vaut mieux prendre votre temps et réfléchir à chaque détail. Sauf que ce n’est pas toujours possible. C’est pourquoi il peut être utile de vous tourner vers un conseiller ou une conseillère qui se spécialise dans l’aménagement de cuisines chez un fabricant d’armoires. Cette personne saura tenir compte de tous vos critères : l’espace, les besoins, les préférences. Elle vous proposera ensuite quelques options.

Ainsi, à l’aide du cuisiniste, vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux dans les moindres détails, tout en respectant votre budget et en réalisant un plan conforme aux dimensions de votre cuisine actuelle. Le comptoir et les accessoires seront ainsi agencés à vos armoires, et les matériaux choisis donneront un résultat harmonieux ainsi qu’un produit de qualité.

C’est vraiment le coup de main d’un professionnel et son savoir-faire technique qui feront la différence dans votre cuisine lorsqu’il sera temps de choisir les armoires pour l’habiller. Pour des armoires de cuisine répondant à vos besoins, n’hésitez pas à travailler avec un fabricant local qui peut vous offrir les services d’un cuisiniste afin de vous guider dans vos achats pour votre cuisine.

L’avantage du fabricant local est que vous ne passez pas par des intermédiaires. Vous faites plutôt affaire avec lui directement. Cela réduit les coûts de fabrication ainsi que les délais de production et d’installation. De plus, le cuisiniste connaît extrêmement bien les matériaux à sa disposition, ce qui lui permet de vous faire des propositions qui répondent à vos critères plus facilement.