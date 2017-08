Val-Martin : Dévoilement de la proposition d’aménagement de la phase I du projet de revitalisation

Le maire de Laval Marc Demers a dévoilé vendredi dernier, en compagnie du député de Chomedey et représentant du gouvernement du Québec Guy Ouellette et de représentants de l’Office municipal d’habitation de Laval (OMHL), la proposition d’aménagement de la phase 1 du projet de revitalisation du secteur Val-Martin dans le quartier Chomedey. Ce projet comprend 357 unités de logement social, dont 124 seront réalisées grâce à un investissement de 18,2 M$ annoncé en janvier dernier par les gouvernements fédéral et provincial. Il comprend également la construction d’un pôle communautaire, l’aménagement d’un espace vert et les travaux de réaménagement des infrastructures municipales pour lesquels la Ville investit plus de 30 M$.



Le maire Demers a également profité de l’occasion pour annoncer la relocalisation du Centre communautaire Val-Martin (CCVM) au sein du futur pôle communautaire. Cet organisme œuvre depuis plus de 25 ans dans le secteur et y poursuivra sa mission d’améliorer la qualité de vie des résidents de Chomedey. « La concrétisation de ce projet de revitalisation est des plus importante pour ce secteur de la ville. Il permettra non seulement à des personnes et des familles à faible revenu de se loger dans un endroit sain et sécuritaire, mais également d’habiter un quartier offrant une gamme complète de services adaptés aux besoins du milieu », a souligné le maire de Laval.



« Ce vaste projet de revitalisation urbaine, mené par la Ville de Laval, aura un impact significatif sur les résidents des Immeubles Val-Martin, projet pour lequel le gouvernement du Québec contribue. Cela illustre encore une fois que c’est en travaillant en partenariat que les paliers provincial et municipal pourront améliorer concrètement la qualité de vie des Lavallois », a indiqué le député de Chomedey, M. Guy Ouellette.



En vue de la régénération de l’ensemble immobilier, les travaux de réaménagement des immeubles existants débuteront dès septembre prochain et se poursuivront jusqu’à la fin de l’automne 2017. La construction de la phase 1 du projet comprenant le nouvel ensemble immobilier, le pôle communautaire, le parc ainsi que les travaux d’infrastructures s’échelonneront de l’hiver 2018 au printemps 2020.



Finalement, le maire a mentionné que la Ville de Laval avait déjà entamé ses représentations auprès des différents paliers gouvernementaux en vue d’une deuxième phase du projet de revitalisation.