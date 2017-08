La Ville investit plus de 2 M$ pour le libre-service dans ses bibliothèques

Les Bibliothèques de Laval ont procédé à l’inauguration de la première chute à livre intelligente à Laval. La mise en place de ce nouveau service automatisé à la Bibliothèque Multiculturelle s’inscrit dans le cadre d’un investissement de plus de 2 M$ et inclut l’acquisition de chutes et de bornes libre-service ainsi que la rénovation et l’aménagement des Bibliothèques afin d’accueillir ces nouvelles installations.



Cette chute est dotée des fonctionnalités suivantes :



- effectuer la mise à jour du dossier de l’usager aussitôt le document remis;

- classer les documents selon les critères choisis par la bibliothèque;

- repérer les documents incomplets.

« Le libre-service permet au personnel des bibliothèques de jouer un rôle plus proactif dans l’accompagnement de la clientèle. C’est une très bonne nouvelle pour les usagers qui pourront profiter d’un service de prêt et de retour simple, rapide et convivial en plus d’avoir à leur disposition des employés disponibles pour les accompagner dans leur recherche » a souligné Marc Demers.



En plus de permettre aux employés de personnaliser davantage leur approche en les libérant du comptoir de prêt, le libre-service présente également les avantages suivants :

- un service plus rapide étant donné la multiplication des points de transactions;

- un bouquinage plus aisé en permettant le retour des documents dès l’arrivée dans la bibliothèque;

- une confidentialité accrue sur les prêts et les retours effectués;

- une plus grande liberté et davantage d’autonomie puisqu’il sera possible pour les usagers de faire un prêt, de poursuivre les recherches dans la bibliothèque et de faire d’autres prêts/retours autant de fois désirées.



L’installation de chutes à livre intelligente se poursuivra au cours des prochains mois dans les Bibliothèques Laure-Conan, Émile-Nelligan, Gabrielle-Roy et Germaine-Guèvremont.



Rappelons qu’au printemps dernier, les 9 bibliothèques se sont équipées de bornes de prêts en libre-service permettant aux usagers d’emprunter et de renouveler eux-mêmes leur document.