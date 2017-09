De Laval à L’Amérique du Sud … à vélo !

Le député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, a remis un drapeau du Québec et des épinglettes à l’effigie de la Province, à Louise Lauzon et Gilles Lavoie. Ces deux citoyens de la circonscription de Laval-des-Rapides vont effectuer un périple de 12 à 18 mois en vélo à travers les Amériques.



Louise Lauzon et Gilles Lavoie sont de grands amateurs de plein-air, et ce depuis toujours. Entre camping, canot, kayak de mer, ski de fonds, raquette et vélo, le couple a notamment guidé des excursions de kayaks sur l’Outaouais lorsque Louise Lauzon était propriétaire d’une entreprise de fabrication de kayaks de mer en bois.



Au programme

Le couple parcourra les Amériques, à raison de plus ou moins 400 kilomètres par semaine. Ils longeront une partie de la côte est des États-Unis, pour par la suite longer la côte pacifique de l’Amérique centrale jusqu’en Argentine. Ils traverseront les Andes entre le Chili et l’Argentine et prévoient également de faire un peu de volontariat en cours de route.



Dans le cadre de cette aventure, Gilles Lavoie a obtenu le soutien et la collaboration de son employeur, Systèmes LMP. Ainsi, le couple planifie de rencontrer des clients potentiels et aider à la promotion et au développement de l’entreprise, partout dans les Amériques.



Il sera possible de suivre les aventures, péripéties et déplacements du couple sur les réseaux sociaux via leur blog mais également via la page facebook de system LMP puisque des photos des déplacements et rencontres avec les clients potentiels, y seront publiées régulièrement.



Citations

«Nous sommes très fiers que notre député et la FADOQ soient des partenaires dans cette grande aventure», a déclaré Gilles Lavoie.



«Au travers de nos rencontres on veut évidemment parler de notre pays. On va en apprendre sur la façon dont les gens vivent ailleurs et on veut partager sur ce qui se vit ici. On est très contents d’avoir de petites épinglettes à distribuer le long de notre parcours », a pour sa part déclaré Louise Lauzon.



« Gilles et Louise sont des citoyens inspirants et c’est avec humilité et fierté que je les ai rencontrés et soutenus. Le drapeau que je leur ai remis va faire le tour des Amériques, à leurs côtés ! Nous nous sommes promis de nous revoir à leur retour dans un an et demi et d’ici là je les suivrai avec intérêt sur les réseaux sociaux. », a pour sa part déclaré Saul Polo.



Pour suivre le parcours de Gilles Lavoie et Louise Lauzon :

http://lacinquantainesurdeuxroues.blogspot.ca