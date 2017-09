Aide financière pour le remplacement des systèmes de chauffage au mazout

Les Lavallois songeant à remplacer leur vieux système de chauffage résidentiel au mazout auront désormais un incitatif financier supplémentaire pour le faire. Plus généreux que jamais, le programme de subventions vertes de la Ville de Laval a été bonifié avec l’ajout d’une subvention pour le remplacement dudit système par un système alimenté exclusivement à l’électricité ou utilisant des énergies renouvelables. Cette aide financière s’ajoute à celle offerte par le gouvernement provincial dans le cadre du programme Chauffez vert.



« Sachant que le gouvernement du Québec souhaite abolir l’utilisation de ces systèmes de chauffage dans les résidences québécoises d’ici 2020, nous sommes fiers d’appuyer sa démarche en étant la première ville à offrir à ses citoyens une subvention visant directement l’élimination du mazout », mentionne le maire, Marc Demers.



En se conformant aux conditions d’admissibilité, les citoyens lavallois désireux de remplacer leur système de chauffage polluant pourront profiter d’une subvention qui varie selon le type de bâtiment. Celle-ci s’élèvera jusqu’à un maximum de 1 000 dollars pour une maison individuelle, 700 dollars pour une maison jumelée, un condominium ou un logement situé dans un duplex ou un triplex, et 450 dollars pour une unité située dans un immeuble de 30 logements et moins (jusqu’à un maximum de 20 logements bénéficiaires par immeuble).



Le mazout et les émissions de gaz à effet de serre

On estime qu’une habitation (logement ou maison individuelle) chauffant à l’aide d’un système au mazout utilise en moyenne entre 1 000 et 2 500 L par année. Ceci génère entre 3 et 7 tonnes de gaz à effet de serre (GES), l’équivalent des émissions annuelles de 1 à 4 voitures.



« Sur notre territoire uniquement, plus de 18 000 bâtiments résidentiels chauffent au mazout, ce qui donne un potentiel de réduction de plus de 85 000 tonnes équivalentes de CO2. Par la mise en place de cette nouvelle subvention verte, la Ville de Laval souhaite offrir à ses citoyens des moyens concrets pour diminuer leur empreinte écologique et lutter contre les changements climatiques », explique Virginie Dufour, membre du comité exécutif, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers environnementaux.



Comment faire une demande?

Les citoyens qui souhaitent se renseigner ou se procurer le formulaire de demande de subvention peuvent consulter le site Internet de la Ville de Laval au www.laval.ca sous l’onglet Citoyens/Subventions et programmes aux citoyens, ou téléphoner au 311.