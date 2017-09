Le Club Canin Chomedey annonce le concours Canin multidisciplinaire le plus gros au Québec

Le Club Canin Chomedey, présente le 15,16 et 17 septembre 2017, le plus gros événement canin au Québec au Centre Expo de Terrebonne (2475, boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) - http://www.centreexpoterrebonne.com )



Sur une surface de plus de 80,000 pieds carrés (l’équivalent de 3 terrains de soccer) les visiteurs pourront voir plus de 100 races canines différentes faire compétions dans les quatre grandes disciplines canines suivantes :

Agilité

Conformation

Obéissance

Rallye-O



De plus, les visiteurs pourront s’inscrire pour faire passer à leur toutou le test de Bon voisin Canin (Vous pouvez trouver plus de détails sur ce programme sur le site du Club Canin Canadien (www.ckc.ca). Différentes cliniques santés seront aussi offertes et plusieurs intervenants du monde canin auront des kiosques pour présenter leurs offres de services et produits exclusifs. Mondou est le commanditaire principal de cet événement.



Cet événement est un incontournable pour rencontrer des experts et mieux connaitre et se renseigner sur les différentes activités qu’il est possible de faire avec son compagnon canin. Faire équipe avec son chien renforcit le lien avec notre toutou, le rend plus sociable et lui permet de faire des activités qui le stimulent. Si la compétition intéresse un visiteur, il aura à sa disposition toutes les ressources nécessaires pour apprendre comment introduire son chien à la discipline de son choix et en discuter avec des passionnés. La présence de nombreux éleveurs reconnus pour la Club Canin Canadien permet également aux visiteurs de découvrir et se renseigner sur de nouvelles races et ainsi faire un choix judicieux pour leur futur compagnon.



Cet événement est le plus prestigieux dans le monde canin au Québec. Il a d’ailleurs été reconnu par le Club Canin Canadien pour sélectionner des participants qui obtiendront un laisser-passer pour représenter le Canada au prestigieux concours CRUFTS (www.crufts.org.uk) en Angleterre (le plus ancien et le plus gros événement canin au monde !)



Le coût pour les visiteurs est seulement de 8$ par adulte, 5$ par enfant ou 20$ par famille (2 enfants/2 adultes)



Le Club Canin Chomedey est une organisation à but non lucratif qui offre des cours publiques et à ses membres dans toutes les disciplines canines. Le club supporte et accompagne ses membres dans le milieu des compétitions régionales, provinciales et nationales. Nos programmes et méthodes sont basés sur le renforcement positif et nos éducateurs ont une expérience pratique en compétition de haut niveau.



Pour plus d’informations vous pouvez visiter notre site Internet (www.clubcaninchomedey.com), notre page Facebook (www.facebook.com/clubcaninchomedey ) ou contacter Nicole Belliveau, VicePrésidente, au 514-898-1544 ou via courriel nicole.belliveau@videotron.ca