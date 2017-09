Article commandité

Vous aimeriez vous essayer à la peinture ? Cette activité créative vous attire ? Découvrez donc les 5 qualités à avoir avant de se lancer dans la peinture !

La volonté

Avant de vous lancer dans la peinture, vous devez surtout en avoir vraiment envie. La première qualité à avoir est donc la volonté. Pour prendre du plaisir en peignant et pour améliorer votre technique, il est en effet important d’avoir réellement envie.

Il n’est pas forcément nécessaire de nourrir une véritable vocation ou une passion pour la peinture. Mais, comme toute activité artistique et créative, la peinture est assez prenante et demande un réel investissement personnel. Alors mieux vaut en avoir la volonté !

La patience

Ensuite, il faut vous armer de patience. Lorsque vous débutez en peinture, vous devez apprendre les techniques de base et vous exercer assidument pour bien les maîtriser. La persévérance est donc une qualité indispensable.

Il est possible que vos premières toiles soient inférieures à vos attentes, mais avec de la patience et de l’entraînement, vous ferez rapidement des progrès ! Pour progresser plus vite, vous pouvez même prendre des cours de peinture à l'huile et approfondir les notions théoriques.

La créativité

La troisième qualité à avoir avant de se lancer dans la peinture est la créativité. Un peintre doit faire preuve d’imagination et d’inventivité. La peinture est une discipline artistique, et donc créative. Et chaque œuvre est unique !

Même pour reproduire un paysage ou une scène de manière fidèle et réaliste, un minimum de créativité est requis. Cela afin de choisir le style adéquat, appliquer les bons coups de pinceau, créer l’ambiance qui mettra le mieux le sujet en valeur, etc.

La dextérité

Par ailleurs, la peinture demande une certaine dextérité. Pour manier les pinceaux, mélanger les couleurs, appliquer la peinture, etc. Vous devez donc être minutieux, soigné et appliqué pour vous lancer dans la peinture.

Que vous reproduisiez un décor existant ou mettiez sur toile une idée que vous avez en tête, la dextérité est indispensable pour peindre fidèlement à votre objectif.

Le dessin

Enfin, mieux vaut savoir dessiner pour pouvoir peindre correctement. En effet, il est souvent préférable de réaliser une esquisse voire un dessin complet avant d’appliquer la peinture. Si vous savez déjà dessiner, vous partez donc avec un certain avantage !

Conclusion

Si vous possédez ces 5 qualités, n’hésitez plus : à vos pinceaux !