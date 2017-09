Le Collège Montmorency certifié niveau Excellence Cégep Vert du Québec

ENvironnement JEUnesse a dévoilé les récipiendaires du programme de certification Cégep Vert du Québec pour l’année 2016-2017. Aux côtés de 27 établissements certifiés cette année, le Collège Montmorency a conservé le niveau Excellence pour la 7e année consécutive.

La certification Cégep Vert du Québec est décernée par ENvironnement JEUnesse depuis 2004 et vise à reconnaître les efforts des cégeps et des collèges en environnement. Les établissements collégiaux certifiés se démarquent ainsi par l’atteinte et le maintien de critères exigeants en matière d’éducation relative à l’environnement et de gestion durable.

« En décernant la certification Cégep Vert du Québec niveau Excellence au Collège Montmorency, ENvironnement JEUnesse reconnaît les efforts et les actions environnementales menés au cours de l’année », souligne fièrement Myriam Broué, conseillère à la vie étudiante responsable du dossier environnemental. Elle ajoute que « la certification Cégep Vert du Québec nous pousse à améliorer continuellement nos pratiques environnementales ».

Pour l’année 2016-2017, le Collège Montmorency est heureux de présenter ses réalisations principales :

Poursuite et développement du jardin comestible Les Jardins en Équilibre, qui fait la promotion des avantages de l’agriculture urbaine biologique;

Accueil du colloque annuel en développement durable d’ENvironnement JEUnesse en novembre 2016, lors duquel une centaine d’étudiants de partout au Québec se sont rassemblés pour assister à des ateliers et conférences enrichissants;

Organisation de la première édition de la Semaine du développement durable en avril 2017, avec une programmation riche en ateliers pratiques et conférences;

Prix de la 3e place au concours de recyclage de piles 2016-2017;

Obtention de la certification vélosympathiqueMC bronze, volet organisation.



Par ailleurs, les membres du jury de la certification ont souligné la qualité des différents outils de gestion de la démarche environnementale du Collège Montmorency, ainsi que la qualité et le nombre d’activités de sensibilisation et de formation offertes à la communauté montmorencienne.

Une certification unique dans le milieu collégial québécois

La certification Cégep Vert du Québec a été lancée il y a plus de dix ans dans le but de reconnaître les avancées en développement durable des cégeps et collèges québécois. Elle s’articule autour de l’intégration de l’éducation relative à l’environnement, de l’instauration d’une culture de gestion environnementale et de l’application d’une gestion durable tout en privilégiant la concertation et la responsabilisation de la communauté collégiale.