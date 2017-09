Semaine lavalloise des aînés : Une soixantaine d’activités pour célébrer les aînés

C’est en présence de Marc Demers, maire de Laval, de Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval, ainsi que de Corrine Favier, directrice générale de la Table régionale de concertation des aînés de Laval, qu’a été dévoilé le programme 2017 de la Semaine lavalloise des aînés, qui se tiendra du 11 au 22 octobre. Ce sera la 28e année consécutive que la Ville organise cet événement rassembleur en collaboration avec une vingtaine d’organismes œuvrant auprès des aînés lavallois.



« Laval détient fièrement le titre de Municipalité amies des aînés (MADA) depuis 2014. Forts de cette reconnaissance, nous déployons plusieurs moyens pour les aînés, dont la gratuité du transport en commun sur le réseau de la STL, un programme de maintien à domicile, le Sentier accessible et ami des aînés au bois de l’Équerre et la Semaine lavalloise des aînés. De concert avec les organismes lavallois, nous tenons cette semaine pour favoriser la participation sociale des aînés, qui représentent actuellement près de 17 % de notre population. Très engagés, les organismes nous proposent cette année une programmation remarquable qui saura stimuler les échanges entre les aînés, les divertir et les renseigner sur des sujets qui les concernent », a souligné le maire de Laval, Marc Demers.



C’est votre tour!

Les aînés et leur famille pourront faire leur choix parmi une soixantaine d’activités : des spectacles (dont un grand spectacle avec France D’Amour et des lectures publiques avec Béatrice Picard), des activités culturelles (danse, art, patrimoine et théâtre), des rencontres d’information, des ateliers d’horticulture et de création artistique, des soirées festives et différentes activités sportives. De plus, les Bibliothèques de Laval offrent six conférences.



Nouveauté cette année : la Table régionale de concertation des aînés de Laval organise des portes ouvertes dans les locaux de 22 organismes membres. Les aînés pourront découvrir, sur place, l’offre de services de ces associations très actives dans la communauté.



Renseignements

La plupart de ces activités sont gratuites et elles sont offertes dans tous les quartiers de Laval. Il faut toutefois réserver sa place avant de s’y présenter. La brochure détaillant la programmation est disponible dans les bureaux municipaux lavallois, dans les bibliothèques, au comptoir multiservice (1333, boul. Chomedey), dans les centres communautaires ou sur le Web au www.evenements.laval.ca. Pour plus d’informations, consultez le www.aines.laval.ca.