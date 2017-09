5 bonnes raisons de parfaire votre connaissance de l'anglais même après 40 ans

Article commandité

Il n’y a pas d’âge pour se perfectionner dans une langue ou même en commencer l’apprentissage, bien au contraire. On est même loin d’en soupçonner les bienfaits ! Voici donc 5 bonnes raisons de parfaire vos connaissances en anglais.

1) Pour le plaisir

Nul besoin de prétextes pour se décider à l’apprentissage ou le perfectionnement d’une langue, vous pouvez très bien en avoir envie simplement pour enrichir votre culture personnelle. L’apport d’une langue va au-delà des compétences linguistiques : découverte d’une civilisation, d’un mode de vie, des arts et de la culture d’un pays se suffisent à eux-mêmes.

2) La préparation d’un voyage

Vous avez décidé de partir à la découverte du Canada anglo-saxon ou des États-Unis ? Vous projetez un séjour au Royaume uni ? L’anglais est utile dans de nombreux autres pays du monde, c’est même la première langue parlée.

3) Retarder le processus du vieillissement

Plusieurs études, dont une étude canadienne en 2007, montrent que l’apprentissage d’une langue ou son étude simulent des zones cervicales les moins sollicitées avec l’âge: l’aire de Wernicke utilisée dans la compréhension et l’aire de Broca, exploitée lors de l’expression orale. Le bilinguisme aurait donc la faculté de retarder l’apparition des premiers signes du déclin cognitif en augmentant la connexion des réseaux cérébraux.

4) Booster votre carrière professionnelle

Se perfectionner en anglais peut être motivé par le marché du travail. Force est de constater que les salariés maîtrisant le français et l’anglais ont des revenus bien supérieurs aux autres, entre 8 et 10 000 dollars en moyenne. L’anglais peut aussi vous permettre de gravir plus facilement les échelons au sein de votre entreprise.

Si vous voulez changer de carrière, c’est également une bonne option. De nombreux métiers nécessitent une bonne maîtrise de l’anglais : les métiers de la vente, les services à la clientèle, les agents de bord et pilotes d’avion…

Comment vous y prendre ?

Inscrivez-vous à une formation pour apprendre l'anglais en groupe avec l’appui d’un professeur qualifié et d’une méthode efficace. Vous y suivrez des cours de conversation soutenue et encadrés où seront intégrés un vocabulaire spécifique et des structures grammaticales plus complexes. Lisez également la presse en anglais et regardez des films en version originale pour l’écoute, l’accent, la prononciation et la construction des phrases.

La maîtrise de l’anglais est donc un atout à plus d’un titre et mérite qu’on s’y intéresse de plus près.