5 bonnes raisons de s'installer à Montréal pour les professionnels du marketing

Article commandité

La conjoncture de l’emploi au Canada est très favorable, notamment dans le secteur des métiers du marketing. Alors, pourquoi ne pas vous installer à Montréal ? Voici 5 bonnes raisons de choisir Montréal.

1.Une demande en constante hausse

Le Québec a de plus en plus de besoins dans le secteur du marketing. Preuve en est la création très récente de l’Institut de vente au sein de HEC Montréal, premier centre universitaire au Canada dans ce domaine. La moitié des offres destinées aux élèves de cette école concerne les secteurs de la vente et de la gestion d’affaires.

2.Un pilier pour les dernières innovations

Vous avez des compétences dans tout ce qui touche à la transformation numérique et à la digitalisation de l’économie ? Montréal vous ouvre les bras ! Toujours à l’affût de nouveaux talents, le recrutement, c’est en quelques chiffres :

- 80% de chefs de projets,

- 68% dans le domaine des leviers de performance,

- 63% dans la maîtrise des outils d’analyse,

- 61% dans les médias sociaux,

Mais aussi des besoins multiples dans le marketing automation ou les méthodes UX et expérience utilisateur.

3.Des propositions de salaire attractives

Le salaire d’entrée dans le secteur du marketing se situe, en moyenne, autour de 40 000$ et plus, pour des postes type comme spécialiste des réseaux sociaux, ou spécialistes et analyste marketing. Si, en prime, vous détenez des compétences techniques en SEO, SEM, CRMs, achat média ou autre, votre salaire pourrait bien augmenter de manière significative.

4.Choisissez où vous installer !

Les emplois dans le secteur du marketing se retrouvent d’un bout à l’autre du Canada, et Montréal n’échappe pas au virus ! Que votre envie soit de goûter à l’adrénaline quotidienne d’une start-up de seulement quelques employés, ou bien de vous intégrer au sein d’une grande entreprise déjà bien implantée dans son secteur, vous aurez l’embarras du choix.

5.Décidez vous-même de votre domaine d’activité

Les problématiques marketing se retrouvent aujourd’hui dans la quasi-totalité des secteurs d’activité. Avec des compétences et de l’expérience en marketing, de multiples portes s’ouvrent à vous dans différents domaines : finances, vente au détail, transport, technologie, pharmaceutique, industrie, manufacture, télécommunication…

Vous êtes professionnel du marketing et vous envisagez de vous installer sur Montréal ? Une agence de recrutement vous aidera à trouver rapidement un emploi dans le marketing à Montréal, qui corresponde à vos critères et envies professionnels.