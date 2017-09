Les attraits du quartier Saint-Nicolas à Lévis

Article commandité

Banlieue résidentielle de plus en plus prisée à une vingtaine de kilomètres de Québec seulement, Saint-Nicolas est riche de près de 325 ans d'histoire.

Saint-Nicolas en quelques dates clés

1694 : fondation de la paroisse, qui en fait l'une des plus vieilles du Canada

1919 : inauguration officielle du pont mixte de Québec

1970 : ouverture du pont Pierre-Laporte

2002 : dernière ville à fusionner avec la grande ville de Lévis

2004 : début du projet de revitalisation du village Saint-Nicolas

Le Site du patrimoine

Témoin des premières fondations des immigrants du Québec, le Site du patrimoine de Saint-Nicolas comprend huit bâtiments principaux aux traditions architecturales variées, érigés entre 1760 et 1887.

Ce district historique est localisé à l'ouest de Saint-Nicolas, en bordure de l'ancien chemin du Roy et au long du Saint-Laurent. Il comprend notamment la maison Pâquet, construite vers 1760, et la chapelle Notre-Dame-de-Grâce, construite en 1867.

Escapades et nature bienveillante

Saint-Nicolas n'est pas qu'un musée en plein air qui témoigne d'une riche histoire, c'est aussi un quartier de Lévis qui vibre et attire aussi bien les artisans locaux que les familles en quête de sérénité.

Vous pourrez facilement trouver un appartement à louer à St-Nicolas qui se distingue par son emplacement prisé, à proximité des ponts de Québec et Pierre-Laporte. Entre pique-nique sur le fleuve et les activités de l'Espace culturel à la rue des Pionniers, en passant par ses cidreries et ses érablières ou cabanes à sucre, Saint-Nicolas est synonyme d'escapades variées et de nature accueillante.

Pour un agréable dépaysement, le Parc des Chutes-de-la-Chaudière-Est sera un lieu de détente et d'émerveillement pour toute la famille.

Des activités à foison

Les activités ne manquent pas en hiver comme en été. L'Aquarium de Québec est à proximité, de l'autre côté du pont de Québec. Le cinéma des Chutes comporte 8 salles modernes. Le chenil la Poursuite vous propose des randonnées de traîneau à chiens et le ranch Chez Ti-Gars sur la rivière Beaurivage ses promenades à cheval.

Début octobre est marqué par la Fête de la Citrouille pour bien préparer Halloween et ses fantômes qui s'invitent le soir du 31 octobre au Passage (à Lévis) ou à la Maison Hantée de Saint-Étienne. La semaine du 6 décembre est bien entendu entièrement consacrée au patron de la ville Nicolas de Myre, flanqué du terrible Père Fouettard.

Enfin, certains parents apprécieront la présence d'une préscolaire et garderie Montessori, la seule de Lévis.