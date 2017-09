De quoi devrait être composée une équipe d'organisateurs d'événements ?

Article commandité

La première impression influence de manière unique et significative la façon dont le public perçoit votre événement et votre entreprise. Il est donc capital d’engager une équipe de professionnels compétents, responsables et dynamiques.

Le coordinateur-superviseur

Il est chargé de la gestion globale du projet, et en a une vue d’ensemble qui lui permet de détecter les besoins et ajustements éventuels nécessaires. Il doit avoir de réelles facultés d’adaptation et saura s’intégrer facilement à d’autres équipes déjà sur place.

L’escouade promotionnelle

Il s’agit d’une équipe mobile de plusieurs animateurs, qui prennent d’assaut l’espace pour créer un impact promotionnel auprès du public cible. Les animateurs qui composent cette équipe font preuve de dynamisme et sont à même d’incarner des rôles et d’avoir des interactions agiles avec le public.

Les hôtes et hôtesses d’accueil

Il s’agit d’un des rôles phares de l’équipe dédiée à un événement. Ils savent se montrer chaleureux, souriants et accueillants, car ils représentent directement votre entreprise et votre marque auprès du public. Leur attitude donne aux visiteurs le sentiment d’une approche personnalisée et d’une prise en charge sécurisante. Ils sont véritablement l’image de votre société.

L’animateur de foule

Ce professionnel est spécialisé dans les interactions spontanées avec le grand public. Son rôle se révèle essentiel dans le cadre d’opérations de marketing direct, pour créer une ambiance, attirer l’attention du public, ou encore animer un jeu-concours. Il donne de la visibilité et de la notoriété à vos produits et à votre marque.

Les agents de distribution

Cette équipe est composée de professionnels dynamiques et efficaces. Leur rôle est de distribuer des brochures, des cadeaux, des coupons promotionnels ou encore des échantillons, afin de créer un impact direct et rapide sur les consommateurs.

En fonction de la nature de l’événement organisé et de ses objectifs, l’équipe d’organisateurs pourra aussi se composer des profils suivants :

- du personnel de service traiteur, qui offrira un service repas, buffet ou bar attentionné et de qualité.

- un ambassadeur de marque, qui représentera l’entreprise et ses produits et aura pour objectif de transformer les clients potentiels en acheteurs.

- des musiciens/DJ. Ils procureront une ambiance adaptée au style de votre événement, contribueront à la détente des convives et au caractère unique de l’atmosphère.

Pour mener à bien un événement et atteindre vos objectifs en matière de ventes ou de notoriété, il est fortement recommandé d’engager un staff événementiel habitué à travailler sur des projets à grande échelle.