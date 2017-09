Traumatisme cranio-cérébral : quels sont les soins disponibles ?

Article commandité

Le traumatisme cranio-cérébral, également connu sous le nom de TCC, survient lorsque le cerveau a été secoué ou frappé de manière directe et que les cellules cérébrales (ou neurones) et leurs prolongements (les axones) sont endommagés. Ce traumatisme est à l’origine d’une destruction partielle ou un dysfonctionnement du système nerveux intra-crânien. Il provoque dans la plupart des cas un changement soudain de l’état de conscience du patient, de gravité et de durée variables.

À l’heure actuelle, il existe des protocoles de soins généraux pour les personnes atteintes de traumatisme cranio-cérébral, qui sont à chaque fois adaptés à la situation particulière du patient. Ces protocoles se composent de trois phases principales :

La phase de traitement médical et de réadaptation précoce

Tout d’abord le patient est soumis à un traitement médical à la suite de son traumatisme, et ce pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois selon les cas. Puis commence la période de réadaptation précoce. C’est à ce moment qu’entrent en jeu les neurologues, neurochirurgiens, ergothérapeutes, physiothérapeutes, neuropsychiatres et travailleurs sociaux.

La phase de réadaptation fonctionnelle intensive et de soutien à l’intégration sociale

Cette phase démarre lorsque l’état médical du patient est stabilisé. Son objectif est d’aider le patient à développer son autonomie physique, cognitive, émotive et comportementale, et de maximiser son potentiel de récupération des capacités.

La phase de maintien des acquis

Elle dure dans le temps, car elle a pour but de permettre à la personne de conserver le plus d’autonomie regagnée possible. Elle fait appel à un certain nombre de personnes ressources, selon les besoins spécifiques à chaque cas.

Lors de chacune de ces phases, il existe des programmes innovants pour optimiser au maximum les progrès réalisés par le patient. Un centre de réadaptation neurologique adapté à la situation de chaque patient offre ces différents types de programmes personnalisables.

Neuro-Program : il s’agit d’une réadaptation spécifique des lésions du Système Nerveux Central (cerveau et moelle épinière) par stimulation de l’élasticité cérébrale. Cette approche est multidisciplinaire et vise à optimiser le reconditionnement physique du patient. Elle utilise la robot-thérapie, l’entraînement fonctionnel, la physiothérapie spécifique, les thérapies cognitives, les activités physiques adaptées et les thérapies manuelles.

Vital-Neuro : ce programme offre des activités physiques adaptées et un accompagnement personnalisé par un kinésiologue. Il est adapté aux personnes à mobilité réduite.

Il existe encore d’autres types de programmes de réadaptation utilisant les nouvelles technologies, une équipe de spécialiste saura vous conseiller le plus adapté en fonction de vos besoins.