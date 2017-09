Mise en œuvre d'un système infonuagique privé : ce qu'il faut comprendre

Article commandité

Les systèmes infonuagiques privés vous tentent, mais vous ne savez pas par où commencer ? C'est par ici !

Quelques définitions

Sachez tout d'abord qu'un système infonuagique peut être public ou privé, voire même hybride, mais aussi interne ou externe.

Système infonuagique public : plusieurs organisations partagent une même plateforme ou application. Si le logiciel est mis à jour automatiquement par le fournisseur, il s’agit d’un nuage public. Ils sont généralement moins coûteux à entretenir.

Système infonuagique privé : une seule organisation utilise la plateforme ou l’application. L’entreprise exerce un plus grand contrôle sur ses données et celles de ses clients. Par exemple, de nombreux progiciels de gestion intégrés (ou ERP) sont uniquement offerts en version privée. Ils offrent généralement plus de contrôle et de souplesse.

Nuage hybride : certaines données sont sauvegardées dans un nuage privé ou sur place (serveur local) et d’autres dans un nuage public.

Infonuage privé interne : modèle d’infonuagique selon lequel les ressources demandées sont installées à l’intérieur de l’organisation cliente (par exemple, quand on possède ses propres serveurs).

Infonuage privé externe : les ressources sont gérées à l’extérieur de l’organisation cliente, mais dans un nuage qui est réservé à celle-ci (à travers par exemple un contrat d’hébergement).

Comment installer un système infonuagique privé

Lorsque vous préparez votre entreprise au déploiement d’une approche de virtualisation , plusieurs éléments sont à prendre en compte.

Avant toute chose, la qualité de votre connexion sera primordiale. Si vous virtualisez tout ou partie de vos données, logiciels, applications, etc., vous exigerez un accès immédiat, sécurisé et en tout temps.

Un Atelier de découverte pourrait vous permettre de préciser votre vision et vos objectifs, d’établir vos priorités d’action, de comprendre les possibles interdépendances entre plusieurs projets et de planifier en détail les éléments clés de la réussite de votre initiative.

Les étapes de votre migration vers un système infonuagique qui correspond à vos attentes et à vos besoins passent par :

l'évaluation de la stratégie d’entreprise et du positionnement face au Cloud

la définition du rôle du groupe TI dans la gouvernance et le contrôle des services confiés à l’externe

un plan d’orientation et de mise en oeuvre d’un Cloud privé

une mise à niveau des environnements

l'évaluation de la gestion du stockage par le logiciel (« Software-Defined Storage »)

la virtualisation des postes de travail et des applications

la gestion de réseau et de la sécurité par le logiciel

l'intégration des services de fournisseurs Cloud externe

l'implémentation d'outils d’orchestration et d’automatisation TI

Dernière étape, un portail d’entreprise et un catalogue des services seront définis et mis en ligne.