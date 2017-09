Les domaines d'application de la peinture au spray

Article commandité

La peinture au spray a révolutionné le marché de la peinture, qu’il s’adresse aux particuliers ou aux professionnels par ses nombreuses performances. Garnissant et rapide, le spray est idéal pour effectuer des retouches, éliminer des irrégularités ou atteindre des surfaces difficiles d’accès. La technique aérosol apparaît même comme une alternative économique face au pistolet à peinture plus long à mettre en œuvre. Son gaz propulseur et ses valves innovantes sont ses principaux atouts, sans compter ses divers domaines d’application !

Le spray pour carrosserie

Dans ce domaine d’application précis, la peinture au spray spécial carrosserie s’adresse particulièrement aux petites réparations sur les voitures, les avions, les camions ou bateaux (pare-chocs, ailes…). Son rendu correspondra parfaitement à la peinture d’origine. Un gain de temps précieux pour les professionnels automobiles.

Les particuliers l’apprécieront pour repeindre ou restaurer un cadre de moto ou de vélo à moindres frais.

Le spray époxy

La peinture époxy est une peinture industrielle extrêmement isolante, très dure et anticorrosion. Sa grande résistance aux impacts en fait un revêtement recherché pour protéger les alliages, la tôle, l’acier zingué ou l’aluminium anodisé. Elle est d’ailleurs très utilisée sur les sols dans l’industrie.

Avec le spray, il est possible de rendre une petite ou moyenne surface antidérapante ou de consolider une surface en béton poreuse.

Le spray haute température

Conçu pour subir des températures élevées dans le secteur industriel, mais pas seulement, entre 300 et 800 °c selon les produits, ce spray est utilisé pour les radiateurs, les pots d’échappement, les moteurs et toutes les pièces en fonte. Parfait pour les éléments ferreux et non ferreux, il recouvre aussi l’émail et le verre. Sa particularité est sa résistance aux produits chimiques et aux UV. Un expert en produits et applications dans le domaine de la peinture industrielle saura vous conseiller en fonction du support.

Vous recouvrirez aussi barbecues ou chenets de cheminée, entre autres.

Le spray antirouille

Parfait pour les constructions métalliques notamment dans les travaux publics, la peinture anti corrosion est utilisée pour atteindre les surfaces difficiles d’accès avec une brosse sur les charpentes métalliques, mais aussi dans le nautisme ou sur les ouvrages exposés à l’eau de mer, le gel et le vent : entrepôts, plateformes pétrolières. Elle est très durable.

La technologie au spray a su ainsi conquérir de nombreux domaines d’application et s’avère incontournable par la qualité de son rendu et sa grande efficacité.