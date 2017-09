La consolidation de dettes au Québec : comment ça se passe ?

Article commandité

Si vous êtes particulièrement endetté, vous pouvez regrouper tout ou partie de vos emprunts en une seule dette. On parle alors de consolidation de dettes. Cette solution vous intéresse ? Découvrez donc comment se passe la consolidation de dettes au Québec.

Consolidation de dettes : les mécanismes

Une personne qui a souscrit plusieurs emprunts peut décider de les regrouper (en totalité ou en partie) en une seule et unique dette auprès d’une institution financière. C’est ce que l’on appelle une consolidation de dettes. Par exemple, si vous parvenez à obtenir un prêt personnel même avec un mauvais crédit, et ce, quelle que soit votre situation, vous pouvez l’inclure dans votre consolidation de dettes.

Cette fusion des dettes implique alors l’uniformisation des différentes échéances et conditions. Il en résulte une dette unique, soumise à de nouvelles conditions générales.

Avantages de la consolidation de dettes

Opter pour une consolidation de dettes présente plusieurs avantages pour la personne endettée. D’une part, la gestion de ses dettes est simplifiée, puisqu’elle n’a plus d’un seul emprunt à rembourser. Elle ne doit donc payer ses remboursements qu’à un seul créancier, en une seule annuité et avec une seule échéance.

D’autre part, si vous voulez rembourser vos dettes plus rapidement, la consolidation vous permet de les fusionner et d’accélérer leur paiement. De cette façon, les taux d’intérêt (la charge récurrente) sont souvent plus faibles, puisque la durée totale de remboursement de l’emprunt est raccourcie. À l’inverse, si vous préférez réduire le montant de vos annuités, vous pouvez aussi rallonger la durée de remboursement lorsque vous effectuez une consolidation. Mais vos taux d’intérêt seront alors plus élevés.

Enfin, recourir à la consolidation de dettes peut vous aider à améliorer votre situation financière : plus courte sera la durée de remboursement, et plus vite vous réduirez votre endettement !

La consolidation de dettes au Québec

Au Québec, vous pouvez effectuer une consolidation de dettes auprès d’une institution financière, qui vous accorde un prêt de consolidation. Meilleure est votre cote de crédit et meilleur sera le taux proposé. Généralement, le créancier exigera les conditions suivantes de votre part :

Un ratio d’endettement inférieur à 40%.

Un emploi stable depuis plusieurs années.

Notez également que le prêt hypothécaire ne peut pas être inclus dans une consolidation de dettes.

Conclusion

Contactez votre banquier avant d’envisager une consolidation de dettes !