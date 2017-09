13 250 $ en soutien à la Fondation Droit au Talent

Le député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, et le député de Sainte-Rose, Jean Habel, ont annoncé le 22 septembre dernier, une contribution de treize mille deux cent-cinquante dollars (13 250$) pour la Fondation Droit au Talent. Cette somme provient de plusieurs de leurs homologues de la région ainsi que du reste du gouvernement.



Le député de Laval-des-Rapides a sollicité ses collègues de l’Assemblée nationale afin qu’ils soutiennent la mission de favoriser l’accès à un enseignement de la musique, dans le cadre du Programme Arts-études des écoles de la commission scolaire de Laval. Cette contribution permet à la Fondation Droit au Talent de pérenniser ses activités et de répondre à une demande croissante.



Reconnus pour leur engagement continu à l’épanouissement de l’élève, M. Polo et M. Habel encouragent depuis le début de leurs mandats les différentes écoles dans leurs circonscriptions respectives. Le dévoilement du montant a eu lieu à l’école Poly-Jeunesse de Sainte-Rose.



Citations



«Les bénéfices de l’apprentissage de la musique ne sont plus à prouver, mais plutôt à rappeler et à valoriser. L’enseignement de la musique favorise le développement et l’expression créative des élèves tant sur les plans culturels et affectifs, que cognitifs et intellectuels. La Fondation Droit au talent revêt une importance particulière dans l’épanouissement scolaire et personnel des élèves qui prennent part au programme arts-études. Plus qu’un plaisir, les soutenir est un devoir ! » a déclaré Saul Polo.



«Je suis fier de soutenir la Fondation Droit au Talent. Elle contribue avec succès depuis 2000 à l’éducation artistique et culturelle indispensable des jeunes lavallois. Elle permet aux élèves de développer leur esprit d'équipe et d’élargir leur culture générale. Je tiens à remercier Mme Michèle Villemure ainsi que toute l’équipe de Droit au talent pour leur engagement à promouvoir le talent et la richesse culturelle de notre jeunesse québécoise. », a affirmé Jean Habel.

« Nous sommes reconnaissants à Monsieur Saul Polo d'avoir accepté de porter auprès de ses collègues dans tout le Québec notre message sur la valeur inestimable du programme Arts-Études en Musique. Les fonds recueillis seront entièrement consacrés à en assurer la continuité, l'accessibilité et la qualité. », a déclaré Michèle Villemure, présidente de la Fondation Droit au talent.

À propos de la Fondation Droit au Talent



La Fondation Droit au Talent a pour mandat de favoriser l’accès à un enseignement de la musique, dès le primaire, dans le cadre du programme arts-études dispensé dans les écoles de la commission scolaire de Laval. La générosité des donateurs permet à la Fondation Droit au talent de soutenir divers projets pédagogiques depuis sa création en 2000.