Stratégie de référencement local: augmenter la visibilité de votre entreprise sur Google

Article commandité

Lorsque vient le temps de trouver un restaurant, un magasin d’électronique, une salle de sport ou une librairie, la plupart d’entres nous avons le même réflexe: faire une recherche sur le web! Avec l’arrivée des téléphones intelligents et des tablettes, l’accès à l’information est plus accessible que jamais auparavant.

Plus besoin de se déplacer pour recueillir les renseignements qui nous intéressent ou de tourner en rond dans la ville pour trouver un restaurant italien. Aujourd’hui, tous les renseignements dont nous avons besoin se trouvent à un clic près. Est-ce un hasard? Non, loin de là. Cette stratégie marketing longuement réfléchie n’est en fait rien de moins que du référencement local.

Qu’est-ce que le référencement local?

Les stratégies de référencement SEO local sont conçues afin de promouvoir les entreprises auprès des clients qui se trouvent dans la même zone géographique que celle-ci. L’objectif principal? Obtenir le meilleur positionnement dans les résultats de recherche de la carte géographique de Google et positionner votre compagnie dans les trois premières positions naturelles des résultats de recherche de votre région.

Ainsi, lorsque les internautes inscrivent dans la barre de recherche de Google une certaine requête par exemple «cours de danse Montréal», le moteur de recherche sélectionne alors les entreprises à proximité de ces derniers grâce à la géolocalisation afin de leur proposer des entreprises qui offrent ce service et qui sont susceptibles de les intéresser.

Stratégie de référencement local

1.Optimisation de son site grâce aux mots-clés

La première étape à effectuer afin de renforcer sa stratégie de référencement SEO local est de procéder à l’optimisation de son site web grâce à l’ajout de mots-clés. Puisque le but de votre site web est de répondre à un besoin chez les consommateurs, il est alors pertinent de cibler adéquatement ce que ces derniers recherchent.

Pour cela, il est important d’inclure dans vos pages web et sur votre page d’atterrissage des mots-clés en lien avec ce que vous offrez comme service et ce que les gens recherchent. Pour cela, la plupart des stratèges SEO recourent à l’outil Google Adwords qui compile les données sur mots-clés les plus souvent utilisés dans les requêtes Google selon les divers domaines et les régions géographiques.

2.Création d’une fiche Google Mon entreprise

Regroupant toutes les informations relatives à votre commerce, c’est-à-dire les heures d’ouverture, votre emplacement, les avis des consommateurs et vos coordonnées, Google Mon entreprise, ou en anglais Google My Business, est une formidable application qui vous permet de dynamiser votre entreprise en ligne et d’élargir vos opportunités de ventes.

C’est bien simple, cette plateforme vous donne la possibilité d’afficher votre compagnie sur les différentes pages de Google, dont Google + et Google Maps afin que celle-ci apparaisse en gros plan dans les premiers résultats du moteur de recherche.

Pourquoi est-ce si important? Parce que dans 52% des cas, les internautes cliquent sur les premiers liens qui apparaissent suite à leur requête. Encore aujourd’hui, trop d’entreprises négligent leur présence sur le web ainsi que leur fiche Google Mon entreprise. Pourtant, si on s’arrête un instant pour regarder les chiffres, on se rend compte que:

• 50% des recherches locales sont effectuées dans le but d’obtenir des informations sur une entreprise

• 71% des personnes vérifient la localité d’une entreprise avant de s’y rendre

• 46% des recherches sur Google ont une intention locale

• 86% des internautes s’informent de la localité d’une entreprise avant de s’y rendre

• 78% des recherches locales sur mobile génèrent des achats hors ligne.

En considérant toutes ces données, il est alors aisé de constater qu’il est désormais nécessaire et fort pertinent de créer et de bien gérer son compte Google Mon entreprise.

3.Collecte d’avis et gestion de réputation

S’il y a quelques années les gens recouraient au bouche-à-oreille pour témoigner leur appréciation ou, au contraire, leur insatisfaction à l’égard d’une compagnie, il en va encore de même aujourd’hui. Disons simplement que le bouche-à-oreille s’est modernisé et qu’il a migré vers un nouveau médium, c’est-à-dire sous forme numérique.

Eh oui, on ne peut y échapper, l’avis des clients reste et restera toujours le point de référence des autres consommateurs. Il en va de même pour les moteurs de recherche. Que ce soit pour planifier un voyage dans le sud ou pour avoir de l’information sur un produit, la majorité d’entre nous ira lire les commentaires des autres utilisateurs afin de se faire une idée sur le service ou le produit en question.

Cette communication que vous pouvez établir avec vos clients n’est pas à prendre à la légère, nous n’avons qu’à penser à Expédia, TripAdvisor et toutes les autres compagnies d’hôtel et de voyage qui usent de cette fonctionnalité afin de promouvoir leurs services et leurs établissements.

Dans un premier temps, juste le fait de vous afficher grâce à Google Mon entreprise augmente votre crédibilité auprès de la clientèle tout en leur donnant un sentiment de confiance. En encourageant ces derniers à donner en plus leur avis, vous laissez paraître une transparence qui est généralement très appréciée par les clients potentiels. Ainsi, que ce soit sur votre site web ou via votre fiche Google Mon entreprise, solliciter les commentaires et les avis. Cela sera non seulement favorable pour vos ventes, mais également pour votre référencement SEO local.