Solutions pour la réparation de fissures de fondation de maison

Article commandité

À première vue, l’apparition de fissures sur les fondations d’une maison est un événement inquiétant. Il s’agit toutefois d’une usure considérée comme normale, causée notamment par le gel et le dégel, un défaut de fabrication ou un mauvais drainage du sol.

Il demeure néanmoins important de réparer toute lézarde le plus rapidement possible afin de prévenir de graves problèmes, tels que les infiltrations d’eau et la dégradation de la structure. La fondation est l’un des éléments les plus importants d’un bâtiment, il faut donc en prendre grand soin.

Demander à un professionnel

Il est essentiel de confier les travaux de réparation des fissures à des spécialistes en fondations et solages. Ceux-ci pourront examiner avec précision les fentes afin de déterminer la meilleure méthode pour les réparer, en évaluant ce qui les a causées ainsi que leur type.

Par la suite, les experts que vous aurez engagés choisiront le matériau à injecter le plus approprié, que ce soit par l’intérieur ou par l’extérieur de la maison. Puis, ils finaliseront les travaux en renforçant et en imperméabilisant les fondations, de façon à empêcher que les fissures réparées s’ouvrent à nouveau. Cela préviendra également des problèmes plus graves.

Les méthodes de réparation

Il existe deux matériaux pour réparer les fissures de fondation. De fabrication synthétique, ils sont tous les deux injectés pour imperméabiliser l’espace à combler et durcissent rapidement en séchant.

Le premier, que l’on utilise le plus fréquemment, est la mousse de polyuréthane. Il s’agit d’un produit extensible injecté sous pression, ce qui permet de remplir parfaitement l’espace créé par une fissure. Le polyuréthane est très souple, il peut donc bouger avec la maison au fil des saisons.

La résine d’époxy, quant à elle, est obtenue en mélangeant deux produits dans les instants qui précèdent son application sur une surface propre. Ce matériau sert d’adhésif et permet également de colmater une crevasse dans le béton gravement endommagé, puisque la résine devient très dure.

Une fois la fissure comblée, le professionnel renforcera la réparation avec un ancrage d’acier adapté à la fondation et au type de fissure. Enfin, il faudra imperméabiliser le tout avec une membrane hydrofuge, surtout si les travaux ont été effectués par l’extérieur, ce qui est le plus souvent le cas. Il sera alors possible de remblayer les fondations s’il y a eu excavation.

Si les lézardes sont causées par un mauvais drainage, ce qui est très probable sur les vieilles propriétés, étant donné qu’elles ne répondent pas aux normes actuelles, il se peut que le spécialiste que vous avez engagé vous propose également de remédier à ce problème. Cela préviendra donc l’apparition de nouvelles fissures.