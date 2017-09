Conseils pour améliorer votre leadership au travail

Pour pouvoir vous dépasser, vous devez avant tout apprendre à vous connaître. C’est de cette manière que vous aurez une vue d’ensemble sur vos forces et vos limites.

Connaître vos limites, cela signifie entre autres accepter la critique et reconnaître vos erreurs. Ne voyez pas ces critiques comme une attaque personnelle, mais comme une façon de vous améliorer.

Un bon leader fait preuve d’initiative, c’est-à-dire qu’il passe à l’action en allant au-delà de ses tâches. N’attendez pas après les autres et faites-en plus, lorsque possible, sans pour autant vous épuiser.