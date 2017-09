Traitement de la cellulite sans chirurgie : diverses solutions existent

Article commandité

On estime que 90 % des femmes sont atteintes de cellulite à un moment de leur vie. Cette affection courante, le plus souvent localisée aux cuisses et aux fesses, donne à la peau l’apparence d’une « peau d’orange », c’est-à-dire une texture irrégulière et ondulée. Vous souhaitez redonner à votre peau son tonus original? Voici un aperçu des traitements de la cellulite sans chirurgie et efficaces pour une peau plus lisse .

Le massage

Le drainage lymphatique est une technique de massothérapie qui active la circulation de la lymphe, un liquide qui se retrouve entre les cellules. En délogeant la lymphe accumulée entre les cellules adipeuses, l’enflure liée à la cellulite diminue. Ce traitement n’a pas un effet permanent. Notons toutefois qu’il joint l’utile à l’agréable, car il offre aussi un moment de détente globale!

Les ultrasons

Les ultrasons sont des ondes acoustiques inaudibles envoyées à la surface de la peau. Ils sont largement utilisés en médecine diagnostique, comme dans les échographies. Dans le traitement de la cellulite, leurs pulsations font « vibrer » les cellules et réchauffent ainsi les tissus adipeux. Pratiqué par les médecins, ce traitement est sans douleur et comporte très peu d’effets secondaires, voire aucun. Il ne s’avère toutefois pas la solution à privilégier si la cellulite se retrouve dans les couches profondes de la peau, puisque celui-ci s’attaque à la cellulite superficielle.

La mésothérapie

La micro-injection de médicaments localisée aux sites atteints s’appelle la mésothérapie. Pour traiter la cellulite, un médecin peut injecter jusqu’à trois sortes de produits : certains visent à réduire l’enflure et d’autres à éliminer les graisses accumulées ou à stimuler la circulation. Il est important de s’informer des effets secondaires de ces traitements et de s’assurer que les injections sont administrées par un médecin.

La radiofréquence

Dans ce mode de traitement, un appareil passé sur la peau crée une radiofréquence multipolaire qui envoie de la chaleur aux cellules, ce qui accélère leur processus de réparation naturel. Indolore, non invasif et sans temps de récupération, ce traitement est qualifié par certains médecins comme étant la méthode de l’avenir.

Des appareils innovateurs, dont le Venus LegacyMD, associent la radiofréquence aux champs électromagnétiques. En assurant une circulation optimale et en éliminant les toxines, ils permettent d’augmenter la durabilité du traitement.

Bonnes habitudes à adopter

En complément au traitement choisi, certaines modifications à votre style de vie peuvent améliorer l’apparence de votre peau. D’abord, boire beaucoup d’eau et faire de l’exercice sont des actions à privilégier. Maintenir une alimentation saine contribue aussi à la santé de la peau. Se masser régulièrement les jambes de bas en haut permet de stimuler la circulation sanguine et lymphatique pour mieux nettoyer et oxygéner les cellules.

Finalement, il est conseillé de combiner divers traitements de la cellulite sans chirurgie pour une meilleure efficacité. Par exemple, une combinaison astucieuse d’activité physique, de saine alimentation, de séances de drainage lymphatique et de traitements de radiofréquence optimise les chances de retrouver une peau lisse et ferme.