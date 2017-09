Conseils pour bien choisir sa porte de douche

Article commandité

La salle de bain est l’une des pièces donnant le plus de valeur à une maison, et son atout principal est, bien sûr, la douche! Voilà pourquoi il importe de bien choisir sa porte de douche. Si elle est sélectionnée avec soin, elle conférera à la pièce l’élégance et l’espace recherchés.

Conseil 1 : Évaluer l’espace de la salle de bain

Votre salle de bain est-elle vaste ou exiguë? La douche est-elle située près d’autres commodités, comme une vanité ou une toilette? Ces questions préliminaires servent à déterminer quel type de porte choisir parmi les suivants :

Porte battante : Comme elle s’ouvre vers l’extérieur, il faut prévoir un espace suffisant. Il est possible de choisir si elle s’ouvre vers la droite ou la gauche.

Porte coulissante : Elle glisse sur des rails et optimise l’espace. Cette solution convient très bien aux grandes douches.

Porte en angle : Comportant plusieurs panneaux ou volets, ces portes sont souvent appropriées pour les douches en quart de rond.

Conseil 2 : Mesurer avec précision

Voilà une étape cruciale pour bien choisir sa porte de douche. Sur le plan de la largeur, il est conseillé de mesurer à trois niveaux : en haut, au milieu et dans le bas de la douche. Normalement, les trois mesures obtenues devraient être identiques, mais s’il y a une légère variation, c’est la plus grande largeur qui devra être retenue. Pour déterminer la hauteur requise, mesurez à partir du bord supérieur du bas de la douche jusqu’au plafond. La porte choisie devra être plus petite que cette hauteur ou égale à celle-ci.

Si vous possédez une douche en angle, en quart de rond ou en coin, d’autres types de mesures sont à prendre. Renseignez-vous auprès de votre vitrier pour savoir lesquelles.

Conseil 3 : Bien choisir le verre

Rien de tel qu’une porte en verre pour apporter légèreté et élégance à une douche. Consulter un vitrier s’avère un choix judicieux, puisque les portes de douche en verre doivent comporter une épaisseur et un poids précis pour être sécuritaires. De plus, une entreprise spécialisée dans les produits de vitre vous proposera une porte de douche en verre texturée ou transparente . Certaines entreprises offrent même des portes sérigraphiées affichant différents motifs.

Conseil 4 : Choisir un cadre qui s’harmonise à votre salle de bain

Les différents finis de cadre (laiton, chrome, bronze, nickel, etc.) sont à sélectionner selon vos préférences, mais gardez en tête que le cadre doit s’harmoniser avec le reste de la salle bain. Vérifiez le style de votre robinetterie et de votre bain, s’il est séparé de la douche, pour vous guider. Il existe également des portes de douche sans cadre, actuellement très tendance, qui amplifient l’impression de grandeur.

Conseil 5 : Planifier!

Vous rénovez entièrement la douche ou en posez une nouvelle? Si vous comptez installer des carreaux de céramique, pensez à effectuer ces travaux avant d’installer votre porte de douche. Un détail logistique qui vous fera épargner bien du temps!