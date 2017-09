300 nouveaux arbres à Laval !

Dans le cadre des Journées des arbres TD, la Fondation TD des amis de l’environnement a organisé une plantation d’arbres à Laval. Ainsi, le 24 septembre dernier, plus de 70 bénévoles et employés de la TD ont planté 300 arbres au Parc Berthiaume du Tremblay. Cette activité conviviale a permis aux citoyens de verdir leur région tout en aidant à étendre et à entretenir les forêts urbaines du Québec.



Depuis le lancement des Journées des arbres TD en 2010, c’est plus de 285 000 arbres et arbustes indigènes qui ont été plantés dans des centaines de collectivités au Canada. Cette année, le cap des 300 000 arbres plantés sera dépassé. Plus de 80 organismes communautaires locaux participeront, notamment des offices de protection de la nature, des municipalités et des communautés autochtones.