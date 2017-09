Plus de 20 000 $ amassé pour les élèves lavallois

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la 6e édition du Tournoi de golf de la Fondation scolaire de Laval le mardi 19 septembre dernier, au Club de golf Sainte-Rose. Cet événement, sous la présidence d’honneur de M. Mario Cantin, vice-président régional de la Banque Nationale du Canada pour la région Laval/Rive-Nord, a réuni plus d’une centaine de personnes et il a permis d’amasser une somme de 21 080 $ afin de soutenir divers projets scolaires.



En effet, les fonds recueillis seront dédiés au développement d’initiatives favorisant la réussite éducative, le développement individuel et la persévérance des élèves de la Commission scolaire de Laval (CSDL).

Mille mercis !

La Fondation scolaire de Laval remercie les partenaires et les golfeurs pour leur participation à cet événement.