"Je m'active contra la violence" avec la Maison L’Esther

Le 24 septembre dernier, 130 personnes se réunissaient au Centre sportif Val-des-Arbres pour participer à un bouge-o-thon au profit d’un organisme communautaire lavallois, qui fête ses 25 ans d'existence. La Maison L’Esther est une ressource d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale qui compte 12 places d’hébergement, offre une ligne d’écoute 24/7, des suivis individuels et de groupe pour les femmes et leurs enfants, de la sensibilisation, des conférences et de la formation. Plus de 4 000 personnes ont été hébergées à la Maison L’Esther depuis sa fondation et des milliers d’autres ont reçu de l’écoute et de l’aide.



Lors de cette matinée festive et sportive, toute la population était invitée à participer à des ateliers de zumba, danse latine, kick boxing, boot-camp et yoga. Les enfants pouvaient aussi profiter du jeu gonflable et de la présence d'une maquilleuse, d'un magicien, d'une animatrice et même d'une mascotte. Après toutes ces activités et le tirage de nombreux prix offerts par les partenaires, des chefs bénévoles ont fait griller des hot-dogs pour le plaisir de tous.



Cette journée d'autofinancement avait pour objectif d'amasser des fonds pour un projet d'agrandissement de la Maison L'Esther. Grâce à la générosité de chacun, l'organisme a recueilli la somme de 4 250 $. Nous tenons donc à remercier toutes les personnes présentes et tous les partenaires, bénévoles et donateurs sans qui la réalisation de notre bouge-o-thon n'aurait pas été possible.



Un grand merci à la Caisse populaire Vimont-Auteuil pour leur contribution et à Services financiers ARI, L'Oréal, Élixir de Jouvence, Spa Le Finlandais, Co-Motion, Mary-Kay, Au pays des Merveilles et M & M pour leurs dons et certificats cadeaux. Merci à la Ville de Laval pour le prêt de matériel, à GMontemps pour le jeu gonflable, à Chaussures Pop de Laval pour les t-shirts des bénévoles et les cartes-cadeaux, au Centre sportif Val-des-Arbres pour l'espace et le soutien logistique, au Centre de bénévolat Moisson Laval pour les bouteilles d'eau, à Old Dutch pour les chips et au camion Couche-tard pour le café gratuit.



Nous tenons aussi à souligner l'implication de toutes nos employées, des membres du conseil d'administration et des bénévoles qui ont donné de leur temps avant et pendant l'événement pour en faire un succès. Et enfin, merci au maire de Laval, M. Marc Demers, pour sa présence et son soutien.



Après 25 ans d’existence, la Maison L’Esther continue de croire au changement social et reste vigilante afin que les obstacles auxquels se heurtent les femmes et les enfants aux prises avec la violence conjugale soient aplanis et leur sécurité assurée. N’hésitez pas à visiter notre site internet au : www.maisonlesther.com ainsi que notre page Facebook.