Vérification du transport scolaire à Laval

En ce début d’année scolaire, la vérification des autobus de transport d’élèves fait partie des priorités des Contrôleurs routiers. Bien que l’inspection de ce type de transport soit faite tout au long de l’année, la période de la rentrée est une période pendant laquelle les agents de Contrôle routier Québec intensifient leur présence auprès de ces transporteurs. Ils s’assurent que vos enfants se rendent à l’école en toute sécurité en portant une attention particulière à l’état mécanique des autobus scolaires ainsi qu’au respect des réglementations applicables.



Les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec ont vérifié près d’une soixantaine d’autobus scolaires dans le secteur de Laval dans les derniers jours. Ces vérifications portaient notamment sur les freins, les sièges, les sorties de secours, les pneus et les feux de signalisation.



Les enfants, les parents de ceux-ci ainsi que les citoyens peuvent être rassurés. L’industrie du transport scolaire prend leur sécurité et celles des enfants qu’ils transportent très sérieusement.



Voici les résultats :



- 35 véhicules étaient conformes en tout point.

- Une seule défectuosité majeure a été constatée et le véhicule a été mis hors service immédiatement. (Il lui est donc interdit de circuler sur le chemin public tant que la défectuosité n’a pas été réparée).

- 13 véhicules comportaient des défectuosités mineures principalement au niveau des pneus et des feux de signalisation.



Rappelons que les automobilistes peuvent également participer à la sécurité de vos enfants en conduisant prudemment, en respectant les limites de vitesse dans les zones scolaires et de parcs et surtout, en s’immobilisant lorsque les feux rouges intermittents d’un autobus scolaire clignotent.



Contrôle Routier Québec rappelle aux automobilistes que le fait de dépasser ou croiser un autobus scolaire dont les feux ROUGES intermittents clignotent entraîne une amende de 200$ à 300$ et 9 points d’inaptitude et que cet arrêt n’est pas obligatoire lorsque vous croisez un autobus sur une chaussée séparée par un terre-plein.