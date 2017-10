La Fondation du Collège Montmorency récompense 62 diplômés remarquables au 28e Gala du mérite et de l’excellence

La Fondation du Collège Montmorency rendait hommage, hier soir, à 62 diplômés lors du 28e Gala du mérite et de l’excellence, qui se déroulait à la Maison des arts de Laval. Lors de cet événement, les boursiers ont été honorés pour leur dossier scolaire exceptionnel et pour leur engagement dans leur département ou dans la vie étudiante. Ils ont reçu des bourses totalisant près de 45 000 $ offertes par la Fondation du Collège Montmorency, grâce à la générosité de nombreux donateurs et partenaires financiers.



Madame Louise Marie Brousseau, vice-présidente de la Fondation, se dit très reconnaissante envers les donateurs qui renouvèlent leur appui, année après année : « Chers donateurs, au nom de la Fondation du Collège Montmorency, et au nom des étudiants qui sont les heureux bénéficiaires de vos contributions, nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude et notre fierté quant à cette préoccupation, chez les gens d’affaires, de reconnaître le besoin d’investir dans l’éducation de nos jeunes et d’appuyer nos institutions d’enseignement supérieur ».



Quatre bourses d’excellence de 1 000 $ chacune, offertes par les caisses Desjardins de Laval, ont été remises à Mme Catherine Chalifour, diplômée en Sciences de la nature, sciences biologiques et de la santé, à M. Xavier St-Pierre, diplômé en Technologie de l’électronique industrielle, à Mme Marina-Florina Dranga, diplômée en Gestion financière informatisée et à Mme Maurane Corbin, diplômée en Sciences de la nature, sciences biologiques et de la santé. Mme Chalifour a obtenu la meilleure moyenne générale parmi tous les diplômés de la formation préuniversitaire, M. St-Pierre parmi tous ceux de la formation technique, Mme Dranga parmi tous ceux de la formation continue, tandis que Mme Corbin s’est engagée de façon exceptionnelle dans les activités de la vie étudiante.



La soirée s’est conclue par la remise d’une bourse de 2 000 $, offerte par les caisses Desjardins de Laval, à M. Steven Bonneau, diplômé en Sciences de la nature, sciences biologiques et de la santé. M. Bonneau est le récipiendaire de la Médaille académique du Gouverneur général, pour avoir obtenu la meilleure moyenne générale au terme de ses études avec 94,77%

Qu’ils poursuivent des études universitaires ou se dirigent vers le marché du travail, les lauréats du 28e Gala du mérite et de l’excellence sauront assurément laisser leur marque comme ils l’ont fait au Collège Montmorency. C’est donc avec fierté que les membres du personnel de la Fondation et du Collège leur souhaitent beaucoup de succès dans leurs projets.

Sur la photo, de gauche à droite : Mme Christine Laprise, nouvelle directrice générale de la Fondation du Collège Montmorency, M. Steven Bonneau, boursier, Mme Nathalie Desmarteaux, (mère de Mme Maurane Corbin, boursière), M. Sylvain Courcelles, directeur général de la Caisse Desjardins Des Grands Boulevards de Laval, Mme Marina-Florina Dranga, boursière, M. Xavier St-Pierre, boursier, Mme Catherine Chalifour, boursière, Mme Louise Marie Brousseau, vice-présidente de la Fondation du Collège Montmorency, M. Hervé Pilon, directeur général du Collège Montmorency et Mme France Lamarche, directrice des études du Collège Montmorency.