Journées de rencontres personnalisées pour accompagner les sinistrés de Laval

La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, annonce que des journées de rencontres personnalisées auront lieu le 23 octobre prochain de 14 h 30 à 20 h 30 et les 24 et 25 octobre de 8 h 30 à 20 h 30 au Centre de congrès Palace pour accompagner les sinistrés des inondations du printemps dernier.

Ainsi, les sinistrés pourront, dossier en main, poser leurs questions et obtenir des réponses sur place de la part des différents intervenants impliqués. Il s’agit notamment du ministère de la Sécurité publique (MSP), du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et de leur municipalité. Tous les intervenants se trouveront au même endroit.

Citations :

« Le gouvernement entend bien les inquiétudes des sinistrés et c’est pourquoi nous avons annoncé des mesures supplémentaires. Les municipalités et le gouvernement doivent parler d’une seule voix et avoir un seul message pour le citoyen. Au cours des prochains jours, nos équipes seront déployées à travers le Québec afin de tenir des journées de rencontres personnalisées pour mieux accompagner les sinistrés. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Le gouvernement l’a réitéré à maintes reprises : il ne laissera tomber personne. La tenue de journées de rencontres personnalisées permettra aux sinistrés de trouver réponse à leurs questions sous un même toit afin de faire cheminer leur dossier. »

Francine Charbonneau, ministre responsable de la région Laval

« Les citoyens de Laval pourront se présenter au Centre de congrès Palace et y rencontrer les différents acteurs afin d’obtenir les réponses à leurs questions et clarifier les processus les concernant. Les sinistrés vivent une situation éprouvante et nous continuerons de les accompagner tout au long de la phase de rétablissement. »

Monique Sauvé, députée de Fabre