Quel est le salaire moyen d'un ingénieur au Québec ?

Article commandité

La profession d'ingénieur est l'une des mieux rémunérées du marché de l'emploi mais de grandes disparités persistent.

Les chiffres 2017

En compilant les résultats de près de 500 offres d'emplois, le salaire moyen brut pour un emploi d'ingénieur au Québec est de 71 058 $ par année ou 36 dollars de l'heure d'après le site Neuvoo (ou 72 200 $ annuel, selon Randstad). C'est environ 2,2 fois plus que le salaire médian du pays.

Un ingénieur junior gagnera entre 40 000 $ et 48 000 $ annuels. Puis, les postes de niveau débutant commencent à 50 000 $ (57 300 $ en moyenne) alors que les employés les plus expérimentés (seniors) gagnent jusqu'à 99 000 $ en moyenne.

Dans certains secteurs particulièrement demandeurs, les professions d’ingénieur logiciel principal, par exemple, ou d'ingénieur de fabrication principal dominent par leurs niveaux de rémunération pouvant atteindre 137 568 $ et 109 424 $ respectivement, d'après le spécialiste de l'emploi Indeed.

Combien cela représente-t-il net d'impôt ?

Le taux d'imposition moyen est de 30,99 % et le taux d'imposition marginal (tout revenu immédiat additionnel sera imposé à ce taux) est de 38,37 %.

En conséquence, si vous gagnez 71 057,86 $ par année, vous serez donc taxé 22 022,49 $. Votre salaire net sera dès lors de 49 035,37 $ par année soit 4 086,28 $ net par mois.

Comment calculer son salaire d'ingénieur ?

Il existe un outil qui vous permet de calculer le salaire moyen d'un ingénieur civil au Québec , tout en tenant compte du nombre d'années d'expérience et du type d'emploi occupé.

Comme vu précédemment les écarts peuvent être importants, du simple ou double. Des différences existent également entre ingénieurs d'état, ingénieur à son compte ou ingénieur en entreprise.

Quels sont les écarts entre le public et le privé ?

Un récent sondage (mené auprès de 4 361 professionnels en génie par la firme Léger entre le 28 février et le 22 mars 2017) a montré que lorsqu’on additionne le salaire et les heures supplémentaires, un ingénieur du secteur privé gagne en moyenne 109 519 $ par année. Son confrère dans le secteur public gagne 4 000 $ de moins.

Sans convention collective depuis le 31 mars 2015, les 1 400 membres de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) revendiquent désormais un urgent rattrapage salarial par rapport à leurs confrères du secteur privé.

Et les femmes ?

Ce sondage révèle enfin une disparité dans la rémunération des hommes et des femmes, en particulier chez les ingénieurs les plus expérimentés. Un ingénieur qui a 36 ans d’expérience ou plus gagne en moyenne 133 807 $ par année. Une ingénieure avec le même bagage gagne 102 526 $.