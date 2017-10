Un bon service à la clientèle : qu’est-ce que ça implique ?

Article commandité

Selon le Journal des Affaires, seulement 40% des entreprises du Québec investissent réellement sur la qualité de leur service à la clientèle. Or un service client de qualité constitue une des clés pour fidéliser vos clients. Il est donc crucial dans votre stratégie globale de ne pas négliger sa qualité.

Qu’est-ce qu’un service à la clientèle de qualité ?

Un service à l’écoute de ses clients

Une des premières questions à poser à vos clients : qu’est-ce qu’un bon service à la clientèle selon eux ? Demandez-leur quels sont leurs besoins, leurs envies, leurs inquiétudes et leurs frustrations. Quelles ont été les expériences négatives qu’ils ont vécues auprès du service client d’autres entreprises ? Quelles sont leurs attentes ?

Plus vous en saurez sur vos clients, mieux vous saurez adapter votre service à la clientèle à leurs exigences, et plus vous aurez de chance de les satisfaire.

Il est aujourd’hui possible d’améliorer l’expérience client grâce à un outil en ligne qui vous permet de mesurer sa satisfaction.

Un accueil irréprochable

L’accueil qui est fait aux clients est primordial, car c’est la première impression qui leur restera en mémoire. Dans l’idéal, faites appel à vos employés pour répondre au téléphone plutôt qu’à un système de boîte vocale. Répondez rapidement lorsque le téléphone sonne, et ne tardez pas à retourner les appels.

L’accueil en présentiel est également essentiel. Des locaux impeccables, des extérieurs bien entretenus, des employés souriants et un accueil personnalisé donneront une image de professionnalisme à votre entreprise.

Un service où chaque client est important

On dit que le client est roi, et c’est effectivement le cas ! C’est en effet le client qui décide d’acheter chez vous ou d’aller voir ailleurs.

Par conséquent, cherchez toujours ce qui peut lui donner satisfaction, soyez à l’écoute, et sachez être diplomate dans les situations les plus compliquées !

Oubliez vos ventes !

En tant que service à la clientèle, votre priorité est la satisfaction de votre client, et non pas les ventes que celui-ci vous permet de concrétiser. Faites sentir à votre interlocuteur que vous voulez son bien-être avant tout, intéressez-vous personnellement à lui, et entretenez une relation de personne à personne dès que cela est possible.

Surprenez vos clients

Pour vous démarquer de vos concurrents, il ne suffit pas de donner satisfaction à vos clients. Il vous faut dépasser leurs attentes, en étant différent et unique.