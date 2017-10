Problèmes d'acné à l'âge adulte : quelles solutions ?

Article commandité

L’acné est un problème de peau très courant chez les adolescents. Mais on peut aussi souffrir de problèmes d’acné à l'âge adulte. D’ailleurs, plus d’une femme sur trois y est confrontée, souvent à cause de dérèglements hormonaux. Voici donc les solutions pour éliminer l’acné d’adulte et retrouver une peau nette !

Les soins de la peau

D’abord, vous devez prendre soin de votre peau au quotidien. Utilisez un lavant doux et hydratez-la soigneusement. Préférez une crème anti-acnéique, qui regraisse moins la peau, tout en l’hydratant suffisamment. En complément, veillez aussi à bien protéger votre peau du soleil. Ses rayons ont tendance à décupler l’acné !

Ponctuellement, réalisez aussi un masque à l’argile pour réguler la sécrétion de sébum, et faites un peeling doux (à l’acide glycolique) pour éliminer les impuretés accumulées dans vos pores.

Les antibiotiques

Ensuite, des antibiotiques de la famille des cyclines peuvent être utilisés en cas d’acné sévère. Avec un traitement de 3 à 4 mois, les cyclines suppriment les bactéries responsables de l’acné et réduisent les risques de cicatrices.

Ces antibiotiques se trouvent sous forme de comprimés, de pommades ou de lotions.

Le laser

Par ailleurs, le laser est une solution radicale pour éliminer l’acné très sévère chez l’adulte. Réalisé par un dermatologue spécialisé, le retrait au laser supprime les lésions récalcitrantes (micro kystes) et atténue les cicatrices.

Avant d’envisager cette option radicale, mieux vaut consulter une clinique médicale privée spécialisée en dermatologie.

Les cures

Enfin, les cures sont des solutions assez douces et naturelles, efficaces à moyen terme :

Cure de zinc : avec une cure de plusieurs mois, le zinc attaque la bactérie responsable de l’acné, réduit les inflammations et favorise la cicatrisation.

Cure de bardane : en tisane, en gélules ou en SIPF (Suspension Intégrale de Plante Fraîche), la bardane est purifiante et antibactérienne.

L’homéopathie : sous forme de granules (sulfure d’iode, sélénium, bromure de potassium, etc.), ce traitement de fond est prescrit sur mesure par un homéopathe.

L’aromathérapie : les huiles essentielles aident à réguler le sébum et ont des propriétés apaisantes, cicatrisantes, réparatrices et purifiantes.

Attention, ne prenez pas d’homéopathie et d’huiles essentielles en même temps ! Attendez au moins une heure entre les deux, sinon les huiles annuleront les effets des granules.

Conclusion

Avec les soins adaptés et de la patience, vous viendrez à bout de vos problèmes d’acné adulte !