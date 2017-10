Top 5 des meilleurs pays d'Afrique à visiter pour un safari photo

Article commandité

L’Afrique est un continent aux cultures et aux richesses innombrables. Considéré comme le berceau de l’humanité, le continent africain regorge de paysages à couper le souffle. Ayant trop souvent mauvaise presse au Québec, l’Afrique est pourtant une destination idéale pour les passionnés de photographie, souhaitant mettre en image des moments mémorables. Toutefois, l’Afrique est un immense continent de plus de 30 000 000 km2, comptant 55 pays indépendants.

Or, lequel choisir pour un safari photo inoubliable? Consulter une agence de voyage spécialisée dans les safaris photos sur mesure est sans doute la meilleure façon de bien s’informer pour une expérience à la hauteur de vos attentes. Voici néanmoins 5 destinations ayant retenu notre attention.

Tanzanie

En bordure de l’océan Indien, la Tanzanie offre des paysages fabuleux. Trois grandes réserves naturelles y sont à découvrir. Pour voir et photographier des éléphants, des lions, des buffles, des léopards et des rhinocéros, le Cratère de Ngorongoro et le Parc national du Lac Manyara sont idéaux pour vous. Si vous souhaitez voir des chimpanzés dans leur milieu de vie naturel, le Parc national Tarangire saura satisfaire vos attentes.

Madagascar

À 400 kilomètres à l’est des côtes africaines, Madagascar a tout pour charmer les amants de la nature. Ses forêts tropicales et ses régions désertiques abritent des animaux rares que vous ne verrez nulle part ailleurs. Avec un peu de chance et de patience, vous serez en mesure de photographier des sifakas à diadèmes, des indris et peut-être plus d’une des 100 espèces de lémuriens présentes sur l’île.

Namibie

Beauté de contradictions, la Namibie offre des paysages désertiques le long d’un littoral en bordure de l’océan Atlantique. Destination à ne pas manquer, le Parc national Etosha est le sanctuaire des plus grands éléphants du monde. Le faune du parc vous offre aussi la possibilité de prendre en photo des rhinocéros noirs, considérés en voie de disparition, ainsi que des guépards et certaines espèces d’antilopes rares.

Afrique du Sud

Bordée par l’océan Indien et l’océan Atlantique, l’Afrique du Sud offre à ses visiteurs de nombreux petits villages en bord de mer. Découvrir l’Afrique du Sud vous permettra de passer du monde urbain à la réalité de safaris en pleine savane. Notamment, le Parc national Kruger offre de voir hippopotames, léopards, rhinocéros, crocodiles et lions. Si vous êtes chanceux, vous aurez aussi la chance incroyable d’observer et de prendre en photos des rhinocéros blancs, typiques de la région.

Malawi

Le Malawi est un pays d’Afrique australe. Pour les photographes amateurs et professionnels, le lac Malawi est la principale attraction touristique du pays. Reconnu comme patrimoine de l’humanité, le lac Malawi est un site idéal pour photographier les hippopotames.