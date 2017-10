5 bonnes raisons d'assister à un concert de musique classique au moins une fois

Article commandité

Très populaire au Canada chez les jeunes retraités, la musique classique s’adresse pourtant à toutes les générations. D’ailleurs, elle était même considérée comme un art majeur auprès d’un très large public au 20e siècle. Voici donc 5 bonnes raisons d’acheter des billets pour assister à un concert de musique classique , voire de vous abonner pour la saison à venir afin de la (re)découvrir.

Être touché

Nul besoin de connaître la musique classique pour se rendre à un concert et l’apprécier. C’est même là l’occasion de découvrir les partitions et le pouvoir de la musique sur nos émotions. Imaginez-vous être emporté dans votre imaginaire ou vos souvenirs récents ou passés et laisser libre cours à vos pensées ! La musique classique à ce pouvoir de susciter des images évocatrices, à la fois poétiques et sensuelles. Vous trouverez là des motifs de vous ressourcer.

Un grand choix de genres différents

Considérez que la musique classique a plus de mille ans. Loin d’être passéiste, son patrimoine est bien plus étendu que tous les autres genres musicaux ayant vu le jour depuis. Sonates, cantates, symphonie, concerto, nocturnes, opéras, requiems, musique baroque constituent un répertoire extrêmement riche et varié.

Découvrir des lieux sous un autre jour

Les concerts n’ont pas seulement lieu dans des salles modernes. À leur occasion, vous découvrirez des lieux insolites et inspirants sous un autre jour tels que des églises (Saint-Jean Baptiste, St Andrew Paul) ou même des basiliques grandioses (Basilique Notre Dame).

De plus, vous aurez l’occasion de participer à des causeries 30 minutes avant chaque spectacle.

Pour s’habiller

Même si ce n’est pas obligatoire, vous pourrez à l’occasion sortir le grand jeu : robe pour Madame et costume pour Monsieur.

Mais c’est une fausse idée de croire qu’il y a un code vestimentaire. Vous pouvez très bien assister à un concert comme vous êtes, au sortir du boulot. C’est même là l’occasion de faire fi et de s’approprier, à sa manière, un genre musical au-delà de tout cliché.

Initier les plus jeunes

Que serions-nous sans la culture et la musique ? Il n’y a pas d’âge pour initier vos enfants, il faut seulement qu’ils puissent être en mesure de l’apprécier. La musique classique fait partie des Beaux-Arts, elle participe donc à l’éducation artistique et culturelle. Comment pourraient-ils aimer un répertoire aussi riche sans le connaître ?

Essayez au moins une fois, histoire de pouvoir en parler !