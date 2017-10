Prévention des accidents du travail sur un chantier industriel : quelles mesures prendre ?

Article commandité

Un chantier industriel est une grosse entreprise d'un genre particulier à laquelle de très nombreux intervenants vont participer, démultipliant les risques d'accident.

Qu'est-ce qu'un chantier industriel ?

On qualifie de chantier industriel un gros projet de construction auquel de nombreux intervenants en plus du génie civil vont participer, comme par exemple la construction d'un :

barrage

pont

hôpital

réaménagement d'autoroute

Quels sont les grands projets industriels en cours ?

Les principaux chantiers industriels en cours au Québec incluent notamment :

le projet de corridor du nouveau pont Champlain qui enjambera le fleuve Saint-Laurent de l'île des Sœurs à Brossard

le projet Turcot : reconfiguration et reconstruction d’un des complexes routiers les plus importants au Québec où transitent chaque jour quelque 300 000 véhicules

le projet de réaménagement de l'autoroute 25, à Montréal : transformer un corridor autoroutier de 2,5 kilomètres de long construit il y a près de 50 ans

l'agrandissement et le réaménagement de l'Aéroport Jean-Lesage à Québec

le complexe hydroélectrique de 1 550 MW sur la rivière Romaine, au nord de Havre-Saint-Pierre

l'Îlot Balmoral à Montréal

et encore bien d'autres...

Comment sécuriser un chantier industriel ?

Le seul chantier de la Romaine a obligé Hydro-Québec à mettre un frein aux travaux après le décès d'un quatrième travailleur fin décembre 2016. Comment un maître d’œuvre peut-il sécuriser au mieux de tels projets ? Dans le cas très particulier d'Hydro-Québec, c'est la création d'un comité spécial afin d'évaluer les méthodes de travail qui a été décidée.

En juin dernier, ce sont les images diffusées dans la presse d'un terrible accident d'auto sur la Laurentienne qui ont frappé les consciences. Alors que 120 chantiers seront mis en place d’ici 2019 pour la réfection de plusieurs routes et viaducs dans la grande région de Québec, la question de la sécurisation de ces chantiers est plus que jamais d'actualité pour les entrepreneurs.

C'est chez un fournisseur d'accessoires de sécurité industrielle pour protéger vos biens et vos employés que vous trouverez les équipements sécuritaires nécessaires. Les analyses de risques feront également partie des principales mesures prises pour mieux sécuriser un chantier industriel.

Sachez enfin que la sécurité est régulièrement récompensée par la CNESST, avec notamment les Grands Prix santé et sécurité au travail décernés par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2018.