Apprendre à chanter à l'âge adulte : est-il trop tard pour de bons résultats ?

Article commandité

Il existe plusieurs idées reçues sur l’âge idéal pour commencer à chanter. Certains diront que, pour être un chanteur d’opéra ou un choriste professionnel, l’âge idéal est entre 10 à 14 ans. D’autres diront qu’ils sont trop vieux pour espérer bien chanter un jour et ainsi qu’il ne vaut pas la peine d’entamer des cours de chant.

Malgré ces affirmations, il n’y a pas d’âge pour apprendre à chanter. Si votre audition est bonne et que vos cordes vocales ne sont pas endommagées, vous avez toutes les qualités requises pour entamer un cours de chant et espérez de bons résultats à moyen et long terme. Il va sans dire que certaines personnes ont un talent naturel pour le chant alors que d’autres doivent y consacrer plus d’efforts. Dans un cas comme dans l’autre, la répétition est la clé du succès.

Pourquoi apprendre à chanter à l’âge adulte?

Il existe plusieurs raisons pour entreprendre un cours de chant à l’âge adulte. Notamment, un cours de chant privé pour tous âges, vous permettant de travailler mémoire, concentration, coordination et respiration, aura un impact direct sur votre bien-être.

Comme le démontrent plusieurs études sur le sujet, le chant a d’innombrables vertus médicales, dont celle de réduire le stress chez les apprenants. Premièrement, il est démontré que le chant permet de développer son système respiratoire. Par exemple, la respiration profonde requise pour le chant contribue au développement et la vitalité des muscles du thorax et de l’abdomen. Le contrôle de la respiration par le chant lui-même peut aider à réduire la tension et soulager le stress, grâce à un supplément d’oxygène. En effet, respirer profondément stimule la réaction du système nerveux, qui nous aide à nous apaiser. Deuxièmement, les recherches neurologiques ont démontré que les vibrations occasionnées par la pratique du chant ont pour effet de détendre les muscles du cerveau, siège du système nerveux. Ainsi, au même titre qu’une séance de méditation, le chant aura un impact positif sur votre bien-être en vous permettant de mieux relaxer.

Une seconde raison pour apprendre à chanter à l’âge adulte est que le chant requiert beaucoup moins de temps de pratique que l’apprentissage d’un instrument pour obtenir de bons résultats. La vie adulte signifie souvent avoir plusieurs compromis d’ordre professionnel et familial. S’exercer à un instrument de musique plusieurs heures par semaine peut ainsi s’avérer difficile. Or, pratiquer le chant offre beaucoup plus de flexibilité de temps et d’horaire. Notamment, il vous offre la possibilité de tenir plusieurs séances de courte durée chaque semaine de 15 à 30 minutes, et ce, tant dans votre voiture que dans votre douche. Cela dit, être encadré par un professionnel est primordial afin de contrôler son développement et acquérir les bases nécessaires sur lesquelles travailler. Par exemple, ne pas connaître le solfège, soit la notation de la musique et de sa reconnaissance, ralentira votre apprentissage et l’obtention de bons résultats.

En conclusion, retenez qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre à chanter et espérer obtenir de bons résultats.