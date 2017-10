Ça bouge au C.I.EAU !

Le Centre d’Interprétation de l’Eau entre dans une phase de renouveau et d’amélioration continue. En effet, le Conseil d’administration a mis en place un nouveau plan stratégique qui le positionne avantageusement sur l’échiquier provincial et même national par son caractère unique au Canada. L’embauche d’une toute nouvelle équipe de direction et le foisonnement des nombreux projets qui se réaliseront en 2018 rendent encore plus stimulante sa mission, soit « La promotion de la protection et de l’utilisation responsable de l’eau »

Après un été festif où il a animé les berges autour des sept bornes du Rallye des Rivières le long de la rivière des Mille Îles, le C.I.EAU a fait la preuve que culture et nature sont indissociables quand on parle d’eau et de rivière.

Dernièrement, le C.I.EAU a été sélectionné comme l’une des cinq attractions lavalloises de la promotion « Laval Première de Classe » créée par Tourisme Laval qui s’y investit de façon dynamique.



https://www.tourismelaval.com/fr/premiere-de-classe.

Cette promotion a été lancée en octobre, lors du Rendez-vous Bienvenue Québec. Ainsi, de nombreux voyagistes du Québec, du Canada et des États-Unis sont conviés à vivre avec leurs groupes scolaires l’expérience ludique et scientifique du C.I.EAU.

De plus, le C.I.EAU fêtera en grandes pompes les 10 ans de l’ouverture de son exposition permanente

le jeudi, 22 mars 2018, Journée internationale de l’eau, à la Salle Marcellin-Champagnat.

Les participants profiteront d’un cocktail dînatoire, d’une conférence et de prestations artistiques, à l’enseigne de « l’eau, la vie ». Réservez votre jeudi, 22 mars 2018. La publicité suivra sous peu.

Le C.I.EAU bouge aussi !

Récemment, le C.I.EAU a appris qu’il devra se relocaliser à l’automne 2018 à cause de travaux importants sur trois ans dans la station d’eau potable Sainte-Rose où il est hébergé. De nombreux scénarios sont envisagés par le Conseil d’administration pour déménager toutes les activités du C.I.EAU. « Il est certain que, dans le processus, le C.I.EAU conservera son offre de qualité qui fait sa réputation tant auprès des institutions d’enseignement que du grand public. Déjà, notre planification stratégique 2016-2021 prévoyait une relocalisation pour faire grandir le C.I.EAU, développer son offre et renouveler son exposition permanente. » mentionne monsieur Louis Beaupré, président.

Rappelons que le C.I.EAU est un organisme à but non lucratif créé en 2002 et reconnu comme organisme de bienfaisance. En plus de son exposition permanente qui est visitée par les étudiants, les citoyens et les touristes, le C.I.EAU offre des expériences scientifiques en laboratoire, des activités éducatives et enrichissantes qui transforment la vision et la relation que les visiteurs entretiennent avec l’eau. Ses compétences font rayonner Laval à travers tout le Québec et au-delà. Rappelons que le C.I.EAU est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et le dimanche de 12h00 à 17h00.