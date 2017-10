Le M-Lorraine récompensé par l'Association de la construction du Québec

Voir la galerie de photos

L’Association de la construction du Québec (ACQ) a souligné la qualité exceptionnelle de l’immeuble à condos Le M – Lorraine du Groupe Magma par le prix Plans de garantie ACQ, catégorie résidentielle 5 à 10 étages, Ouest du Québec.

Cette distinction a été remise le 30 septembre dernier à M. Yan Le Houillier, président du Groupe

Magma, lors du Banquet Reconnaissance 2017, un événement où l’ACQ récompense les meilleures entreprises de construction et réalisations de l’année.

Situé à Ville de Lorraine, entouré d’arbres au cœur du domaine patrimonial Garth, Le M – Lorraine est un bâtiment presque entièrement en verre, qui offre des points de vue privilégiés sur ce domaine boisé, la rivière des Mille-Îles et le Golf Lorraine. Ses 6 étages abritent 98 unités de condos de une, deux ou trois chambres. Les commodités sont nombreuses, incluant une piscine à débordement sur le toit, des spas et saunas, un gymnase, un espace lave-auto ainsi qu’une insonorisation et un système anti-incendie supérieurs.

M. Le Houillier s’est dit heureux et ému de l’obtention de ce prix : « On est encore plus fiers de l’immeuble Le M – Lorraine, qu’on présente comme le projet Signature du Groupe Magma. Il offre tout ce qu’il faut pour une qualité de vie incomparable : un site en pleine nature mais près de tout, un design différent avec les murs rideaux thermos double à verre énergétique et plein de commodités de haute qualité. C’est le luxe réinventé à un rapport qualité-prix imbattable ».

Le M – Lorraine avait déjà attiré l’attention de l’industrie de la construction résidentielle, remarqué notamment par Guide Habitation pour l’originalité du design. C’est pourquoi la plupart des unités se sont vendues rapidement, et la dizaine restante ne devrait pas tarder à trouver preneur.

Cette distinction de l’ACQ s’ajoute donc aux nombreux autres honneurs gagnés au fil des ans par le Groupe Magma, par exemple le Prix Défi Marcus Vitruve, catégorie Entrepreneur-Promoteur Immobilier (2014) et le Prix Desjardins Entrepreneurs, catégorie Immobilier pour l’Ouest du Québec et l’Ontario (2015). De plus, l’entreprise a été plusieurs fois lauréate au Gala Habitation, dont deux fois pour le projet de l’année.

À propos de Groupe Magma

Groupe Magma offre à travers le Québec des services de structure ou de réfection de béton, en plus d’œuvrer comme promoteur et constructeur immobiliers. Les quelque 600 projets immobiliers réalisés, dont des bâtiments à condos maintes fois primés, font de l’entreprise un acteur important de la construction d’immeubles en copropriété. Groupe Magma se démarque par les sites exceptionnels et l’originalité de ses projets, par une qualité de construction qui augmente rapidement la valeur des propriétés et par l’excellence de son service après-vente.