Les différences mécaniques entre une voiture et un camion de transport

A priori, on pourrait croire que tous les véhicules routiers à quatre roues fonctionnent à peu près de la même façon, puisqu’ils ont des utilités et des apparences similaires. La seule différence majeure résiderait donc dans la taille des véhicules.

Pourtant, il existe bel et bien des différences entre un camion de transport et une voiture ordinaire. En effet, les véhicules lourds sont conçus pour tirer des charges de plusieurs tonnes. Ils doivent donc être équipés d’un puissant moteur et les composantes mécaniques sont choisies en conséquence.

Freins et suspension

Les freins sont l’un des éléments qui divergent le plus entre un camion de transport et une voiture. Sur un véhicule de promenade ordinaire, on trouve des freins à disque hydrauliques. Les plaquettes de freinage reçoivent alors une poussée provenant de la pression exercée sur l’huile, un liquide incompressible, qui se trouve dans le système.

Un camion de transport est plutôt équipé de freins pneumatiques. Il s’agit d’air comprimé qui est dirigé à partir d’un réservoir jusqu’aux freins à l’aide d’un compresseur, créant ainsi une pression d’air élevée. La compression de l’air crée de la chaleur, ce qui entraîne un rendement plus faible qu’avec un système hydraulique. Cela contribue à augmenter la distance de freinage des véhicules lourds.

Par ailleurs, la suspension d’une voiture est le plus souvent conçue avec des amortisseurs hydrauliques. Ainsi, les ressorts peuvent se compresser ou s’étirer, selon le besoin, afin de garantir la stabilité durant les déplacements. À l’opposé, les camions de transport sont plutôt équipés d’un système qui est, lui aussi, pneumatique. Les ressorts sont alors remplacés par des ballons d’air comprimé et des amortisseurs.

Transmission

Une autre grande différence entre les véhicules de promenade et les camions de transport se trouve dans la transmission. Étant donné que les moteurs sont plus puissants pour les camions, les révolutions-moteurs sont plus basses. C’est pourquoi le nombre de vitesses est beaucoup plus élevé que dans une voiture, qui en compte généralement cinq.

De plus, comme il s’agit d’une transmission non synchronisée, le changement de vitesse se fait généralement par double embrayage, une technique qui exige de la pratique ainsi que la compréhension du principe de synchronisation pour être maîtrisée. Même avec une transmission manuelle, les changements de vitesse sont plus faciles à réaliser avec un véhicule de promenade.

Ce ne sont là que quelques exemples de différences entre les voitures et les camions de transport. Il en existe plusieurs autres et les réparations, tout comme l’entretien, ne se font pas nécessairement de la même façon sur les deux types de véhicules, étant donné la taille et les particularités des pièces.

Par conséquent, en ce qui concerne les camions de transport, l’entretien et toutes les réparations devront être effectués dans un centre du camion, car la majeure partie des réparations nécessite des outils spécialisés. De plus, ces tâches doivent être réalisées par des mécaniciens spécialisés dans les véhicules lourds, puisque ceux-ci connaissent le fonctionnement des puissants moteurs que l’on trouve dans ces camions, ainsi que le moyen de les réparer.