Lancement de la journée d’adoption d’animaux de compagnie

Les citoyens désirant adopter un animal de façon responsable auront l’occasion de le faire le 12 novembre prochain. Dans le cadre de la Journée d’adoption d’animaux de compagnie organisée par la Ville de Laval, de nombreux refuges seront réunis de 11 h à 15 h au pavillon du Bois-Papineau (3235, boulevard Saint-Martin Est) et offriront aux visiteurs la possibilité d’adopter chats et chiens.



Tout pour une adoption responsable

Lors de cette journée, tous les animaux présents et prêts à être adoptés seront stérilisés et vaccinés. Ils seront offerts à des prix très raisonnables variant selon l'animal choisi (entre 80 $ et 400 $). Seul l'argent comptant sera accepté sur place.



Parmi les refuges présents, notons le retour de Mère Théréchat, Ronronne avec moi, Un toit pour chat et Auberge Zen Refuge, lesquels offriront chatons et chats adultes aux visiteurs. L’Auberge Zen Refuge offrira également des chiens en adoption, tout comme le Refuge Magoo, qui sera présent pour la première fois, ainsi que le Berger Blanc, fournisseur de services animaliers de la Ville de Laval. Si les visiteurs ne trouvent pas le compagnon qui conviendrait le mieux à leur style de vie lors de l’événement, ils pourront entreprendre des démarches d’adoption auprès de certains refuges.



La Ville de Laval désire rappeler aux citoyens qu’adopter un animal est une décision importante. Il est primordial de bien réfléchir avant d’unir sa vie à celle d’un compagnon à quatre pattes, car il s’agit d’un engagement à long terme!



Médaille pour chiens et chats

Les gardiens de chats et de chiens pourront profiter de l’occasion pour se procurer leur permis et médaille annuels, obligation prévue dans le règlement municipal concernant les animaux. Pour les chats, le permis est gratuit en 2017, et pour les chiens, le coût est de 27 $. Notons que la médaille est incluse dans le prix du permis.​



Clinique de micropuçage

Sur place, 300 résidents lavallois feront micropucer leur animal au prix modique de 25 $. Pour profiter de ce service, les citoyens devaient s’inscrire en ligne. Toutes les places ont été comblées en quelques heures. Rappelons qu’à compter du 1er janvier 2019, tous les chiens et les chats devront être micropucés à Laval. La date de la prochaine clinique sera annoncée prochainement au www.animaux.laval.ca.