Situations dans lesquelles intervient un ergothérapeute

L’ergothérapie est une discipline médicale qui offre une aide adaptée aux personnes qui ont de la difficulté à fonctionner dans leur vie quotidienne. Que la situation soit due à un accident, à une maladie, à des problèmes de développement, au vieillissement, à une maladie mentale ou à des problèmes émotionnels, l’ergothérapeute trouve des solutions personnalisées.

Quand consulter un ergothérapeute?

Les activités habituelles de la vie quotidienne sont souvent prises pour acquises. Lorsque notre santé physique et psychologique nous permet d’occuper un emploi, de vaquer à nos occupations et d’être autonome, on ne peut imaginer perdre nos moyens du jour au lendemain. C’est pourtant ce qui arrive à de nombreuses personnes, et pour plusieurs raisons.

Lorsqu’un handicap, une blessure, une condition médicale ou le vieillissement diminuent l’autonomie au quotidien, l’ergothérapeute entre en jeu. Grâce à des techniques adaptées, celui-ci peut aider à redonner le contrôle et à retrouver un mode de vie satisfaisant et productif. En analysant les facteurs physiques, psychologiques et sociaux qui influencent la perte d’autonomie, l’ergothérapeute trouve des solutions personnalisées pour améliorer l’efficacité dans les activités quotidiennes, ainsi que la productivité travail.

Il est avantageux, voir déterminant, de consulter un ergothérapeute lorsque vous vivez les situations suivantes :

Vous avez de la difficulté à accomplir certaines les tâches du quotidien à cause d’un accident ou pour toute autre raison;

Vous ressentez de la douleur physique qui vous ralentit ou vous empêche d’accomplir certaines activités ou travail, et qui vous nuit dans l’accomplissement de vos tâches quotidiennes ou activités sociales;

Vous avez un handicap ou une maladie qui restreint votre autonomie;

Avec l’âge, vous vous sentez moins bien équipé pour vaquer à vos occupations quotidiennes (prendre un bain, cuisiner, faire le ménage, etc.);

Vous avez vécu un accident qui a réduit votre capacité à performer;

Une blessure a réduit la fonctionnalité de l’un de vos membres;

Vous vous demandez si votre enfant aurait des difficultés dans son développement, ou celui-ci a été diagnostiqué TDA(H) ou souffre de dysphraxie ou d’autisme.

Des solutions adaptées

L’ergothérapeute met en place des solutions significatives afin d’augmenter le fonctionnement et la productivité de la personne. Cela peut inclure des recommandations pour réaménager le domicile dans le but de faciliter les activités quotidiennes, des suggestions de techniques de travail (posture, soulèvement de charges, etc.) pour prévenir les blessures ou la douleur, le développement des capacités fonctionnelles, l’enseignement de techniques de gestion de la douleur, des suggestions d’activités de loisirs qui permettront de reprendre un contact avec la communauté, etc.

Le plan de traitement est coordonné avec le médecin, le physiothérapeute et autres professionnels de la santé, ainsi qu’avec le client lui-même et sa famille (si désiré).

Si vous envisagez difficilement le retour à vos activités normales après un accident ou pour toute autre raison, avec l’aide d’un ergothérapeute, vous retrouverez le chemin du travail de manière durable. N’hésitez pas à demander de plus amples informations à ces professionnels qui peuvent vous aider à reprendre votre rythme de vie normal.