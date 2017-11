Où peut-on acheter des tapis sur mesure et design?

Article commandité

Trouver des tapis stylisés ainsi que des paillassons d’entrée au look branché n’est pas chose facile! Dans les magasins à grande surface, le choix est plutôt mince et peu inspirant… Mais il est possible d’achetez votre tapis sur mesure sur la boutique en ligne d’un designer spécialisé. Vous trouverez aussi, chez un designer, des tapis aux lignes et motifs uniques qui pourront donner du style à vos planchers résidentiels, commerciaux, corporatifs ou institutionnels.

Des tapis commerciaux stylisés

La tendance est aux tapis sur-mesure originaux qui ajoutent du style aux espaces intérieurs (qu’il s’agisse d’hôtels, de musées, de salles de montre ou de bâtiments corporatifs ou institutionnels). Les designers spécialisés proposent des tapis aux motifs étonnants et aux couleurs vives, ou encore des conceptions classiques et épurées qui ajoutent un luxe immodéré à un décor déjà fastueux.

Certains espaces commerciaux savent révéler leur unicité par différents éléments de décoration. Couleurs des murs bien étudiées, éléments architecturaux qui se distinguent, meubles dernier cri, vitrage, œuvres d’art qui prennent part au décor… Mais les planchers sont tout aussi importants pour dévoiler l’image de marque d’une entreprise ou d’une organisation. Quoi de mieux qu’un tapis au look confortable qui se distingue par son style audacieux et branché? Un décor stylisé qui révèle un plancher recouvert de tapis au design personnalisé et ludique est des plus charmant pour la clientèle.

Chez Couper Croiser, nous concevons des tapis sur-mesure qui osent prendre la meilleure part du décor. Se distinguant par leurs motifs nouveau genre, leurs coupes exclusives, leur personnalité et leur charme distinctif, nos tapis sur-mesure donnent du caractère à tous les types de décors.

Pouvant aussi prendre une attitude plus classique en s’harmonisant subtilement à votre décor, les couleurs vibrantes et élégantes de nos tapis commerciaux, corporatifs ou institutionnels rehaussent les installations existantes par une touche glamour.

Nouvelle mode en milieu corporatif

Les grandes entreprises se laissent gagner par cette tendance laissant la grande place au tapis. Attirant l’œil comme le ferait une œuvre d’art, les motifs modernes et colorés évoquent aussi le confort, puisqu’un tapis est toujours chaleureux et propice à la détente.

L’équipe de designers du studio Couper Croiser offre à ses clients de libérer leur créativité pour concevoir un tapis sur-mesure qui en mettra plein la vue. Agences de communication, galeries d’art, salles de réception, hôtels, immeubles à condos, corporations… Nos tapis aux motifs personnalisés découpés numériquement font fureur à tous coups!

Se démarquant par des tissus épais et luxueux ainsi que par des couleurs remarquables, nos tapis savent répondre aux exigences les plus élevées. Si vous recherchez un look unique qui devance les modes, optez pour une création sur-mesure signée Couper Croiser.

Inspirez-vous en regardant notre portfolio, qui vous permettra d’envisager et d’imaginer toutes les possibilités qui s’offrent à vous. Pour un décor qui crée la tendance en imposant sa propre personnalité, choisissez le tapis en tant que revêtement de plancher et découvrez toute la liberté créative qu’il permet!

Nous travaillons de pair avec les designers, architectes et gestionnaires d’entreprises pour offrir une expérience de création sur-mesure palpitante et inspirante.