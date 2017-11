Troisième édition du Salon Jouons en dedans de Laval

À Laval, il y a toujours un endroit où l’on peut s’amuser, se divertir et se laisser surprendre, beau temps, mauvais temps. Pour un avant-goût de la gamme complète des activités intérieures qu’il est possible de faire à Laval, le Salon Jouons en dedans, qui se tiendra au Cosmodôme les 11 et 12 novembre prochains, est un rendez-vous incontournable.



Pour cette troisième édition, près de 20 sites touristiques seront présents afin de présenter leur programmation. Les visiteurs du Salon Jouons en dedans découvriront ou redécouvriront qu’à Laval, dans un rayon de quelques kilomètres, ils peuvent vivre une foule d’expériences surprenantes qui plairont à toute la famille.



Lors de cet événement gratuit, il sera aussi possible de faire l’essai d’activités stimulantes en vue de futures sorties en famille. Parmi les activités offertes, parents et enfants auront la chance, entre autres, d’expérimenter au kiosque de Maeva Surf le « Surf Set », un entraînement qui combine cardio, endurance, flexibilité et équilibre, d’observer sous le microscope du Musée Armand-Frappier pollens et moisissures qui causent les allergies, ou encore, d’enfilez la tenue d’un pilote de chasse pour une photo souvenir offerte par AéroSim Expérience.



Le Salon Jouons en dedans est aussi l’endroit idéal pour faire le plein d’excellentes idées de cadeaux des fêtes sortant de l’ordinaire. En effet, les visiteurs pourront se procurer sur place des chèques-cadeaux offerts par les plusieurs des exposants.



« Le Salon Jouons en dedans est assurément l’occasion d’avoir un aperçu des activités les plus attrayantes de Laval. Une visite au salon devient une sortie familiale en soit et l’activité automnale gratuite la plus complète et diversifiée. Les visiteurs pourront constater que Laval est sans contredit un immense terrain de jeu comptant des activités intérieures des plus variées, » commente Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.



Pour en savoir plus, visitez www.jouonsendedans.com



Salon Jouons en dedans

11 et 12 novembre 2017

Au Cosmodôme, 2150, autoroute des Laurentides (15), Laval, H7T 2T8

De 10 h à 17 h – Entrée gratuite