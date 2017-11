5e édition de « L’Ultime entraînement policier » au bénéfice de la recherche sur les maladies infantiles

Les élèves de 4e secondaire du Collège Laval vont relever un ultime défi : s’entraîner comme les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) tout en amassant des fonds pour soutenir la Fondation des étoiles. Plus de 200 élèves relèveront ce défi les 7 et 8 décembre prochains au Centre de Performance Adrénaline. Les élèves pourront alors compter sur le soutien de Raphaël Forcier, jeune athlète et pilote montréalais de Formule 4, âgé de 18 ans, qui représente la relève du sport automobile canadien. Dans l’intervalle, ils passeront le test d’aptitudes physiques essentielles (TAPE) indispensable pour intégrer la GRC, le 21 novembre au Collège Laval.



« J'ai décidé de participer à ce défi santé afin de me fixer des objectifs à la fois sportifs et philanthropiques. Je désire me surpasser physiquement en ayant comme motivation les enfants qui doivent retrouver la santé pour pouvoir à leur tour bouger et s’amuser » mentionne Chloé Patry, élève en 4e secondaire. En effet, jusqu’aux 7 et 8 décembre, les élèves auront aussi la mission d’amasser un maximum de fonds pour la Fondation des étoiles.



Ce défi est une belle façon de rappeler à chacun des intervenants que l’effort commun peut mener très loin. Un projet sans précédent qui fait travailler les muscles et le cœur, sensibilisant ainsi une relève de jeunes donateurs au dépassement de soi et à l’esprit d’équipe, autant qu’à la cause. « C'est un projet inspirant qui me tient réellement à cœur. Il m’incite à donner mon 110 % tout en m’impliquant pour une belle cause, soit celle pour les enfants malades», souligne Yacinn Elzein, élève en 4e secondaire.



Depuis la première édition de « l’Ultime entrainement policier » en 2013, les élèves ont amassé un total de plus de 60 000 $ pour la recherche pédiatrique. Chaque don représente une nouvelle lueur d’espoir pour les enfants malades et un encouragement supplémentaire pour les élèves de relever ce défi! Afin de les encourager et leur apporter votre soutien, consultez le lien ici!



À propos du Collège Laval

Partenaire de la Fondation des étoiles depuis 1989, le Collège Laval figure parmi les plus grands collèges privés d’enseignement secondaire du Québec. Plus d’une centaine d’éducateurs poursuivent auprès de 2 000 élèves, l’œuvre amorcée par ses premiers fondateurs. La mission éducative de l’établissement est de former des jeunes citoyens responsables qui auront le goût de s’engager activement dans la société. Le collège vise également à établir un équilibre parfait entre la formation scolaire, l’apprentissage de soi et des autres ainsi que la découverte d’une passion.