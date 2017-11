5 façons d'augmenter la productivité de votre équipe au quotidien

Article commandité

Rendez la vie de bureau plus agréable et vous observerez rapidement un gain de productivité non négligeable tout en ménageant la santé du personnel.

Créer un environnement favorable

Si les employés en ont la possibilité, fleurs et plantes vertes s'implanteront avec bonheur dans un environnement de bureau. S'arranger un espace personnalisé et égayer son bureau, en évitant les éléments de distraction, permettra de jouir d'un coin propice à la concentration et à la créativité.

Des pauses pour mieux repartir

Comme disait si bien Félix Leclerc : « Il y a trois bonnes choses dans le monde : le travail, le travail, le travail. Et c'est un paresseux qui vous le dit ! ». Offrir des pauses réparatrices n'est pas synonyme de baisse de productivité, au contraire.

Les yeux et l'esprit ont besoin de s'octroyer des moments plusieurs fois dans la journée loin des écrans ou du téléphone. Éloignez-vous durant vos pauses. Revenir sur une tâche à tête reposée sera bien plus efficace que de s'acharner avec fatigue.

Couper régulièrement la relation de travail

Tout comme les pauses de longueur raisonnable sont importantes durant la journée de travail, s'en éloigner pour de bon durant le soir et le week-end permet de recommencer une journée les batteries rechargées.

Chez les amis français, l'employé a désormais la possibilité de ne pas répondre au téléphone ou aux courriels relatifs à leur emploi en dehors des heures de bureau. En 2012, ce fut Volkswagen la première entreprise en Europe à autoriser cette coupure entre 18h15 et 7 heures du matin.

Du mobilier ergonomique

Les employés de bureau sont exposés à de nombreux problèmes de santé potentiels liés au fait de rester assis la majeure partie de la journée. Ce sont typiquement des problèmes de :

dos

épaules

cou et vertèbres

tunnel carpien (poignet)

Pour les éviter, un mobilier ergonomique est fortement recommandé. Si les douleurs n'ont rien d'agréable, elles sont également un frein à la concentration.

L'employeur pourra s'adresser à un spécialiste du mobilier de bureau à Montréal, incluant chaises et fauteuils ergonomiques , et ainsi éviter à ses salariés des interruptions de travail liées à des douleurs chroniques.

Favoriser les activités extérieures

Si vous êtes employé par une entreprise qui propose régulièrement des places de concert, de match ou des forfaits en salle d'entraînement, ce n'est pas un hasard. Ces compagnies ont compris l'importance pour leurs travailleurs de se détendre en dehors des heures de bureau.

Elles ont tout intérêt à encourager les activités extérieures afin de retrouver des employés frais et dispos dès le lendemain.