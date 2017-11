5 choses que vous ignoriez sans doute au sujet de l'industrie agro-alimentaire

Article commandité

Voici pour alimenter les longues soirées d'hiver quelques faits parfois surprenants sur l'industrie agro-alimentaire du Québec...

Premier employeur du Québec

Le secteur agricole (et l'industrie agro-alimentaire qui en exploite la production) est, en termes d'emplois, plus important que l'aéronautique, le jeu vidéo, les produits pharmaceutiques, les ressources minérales et le transport.

Les chiffres de l'industrie agro-alimentaire

En plus de soutenir plus de 500 000 emplois directs, indirects et induits partout à travers le Québec, elle représente plus de 10 % de l'emploi total.

L'industrie agroalimentaire joue un rôle majeur dans l'économie du Québec, représentant près de 10 % du PIB, soit 34,3 milliards $ en retombées économiques.

La valeur totale des exportations internationales de produits bioalimentaires du Québec s’établissait à 7,5 milliards $ en 2015, soit une augmentation de 515 millions de dollars (7 %) par rapport à 2014.

Les recettes monétaires associées uniquement aux exportations de viande de porc sont de l'ordre de 1,3 milliard $, soit l'équivalent des exportations d'hydroélectricité.

Le savez-vous ?

Quel est parmi les produits exportés par le Québec celui qui vient au 2e rang après les viandes, les abats et les préparations de porc (représentant 19 % des exportations) ? Le cacao et préparations apparentées (14 % du total des exportations) dont 98 % partent à destination des seuls États-Unis. Ce chiffre a doublé de 2010 à 2015.

Depuis quand le jambon est-il rose ?

Charles Robert, un moine défroqué devenu pharmacien à Nîmes en France, s'est mis pour la première fois à vendre des poudres rougissantes de sa propre fabrication pour la charcuterie en 1792. Si l'usage du salpêtre était déjà connu comme conservateur, c'est le premier exemple avéré de commercialisation.

L'industrie agro-alimentaire utilise aujourd'hui beaucoup de nitrite de sodium et de nitrate de potassium. On sait depuis une étude de 2015 que ces conservateurs ne sont peut-être pas bons pour la santé.

À Parme, en Italie, 150 entreprises réunies en un consortium ont décidé de ne plus mettre de nitrite ou de nitrate et produisent 9 millions de jambons par an.

Le lait : cet aliment ancestral

Les premières faisselles à égoutter le lait caillé datent d'environ 8 000 ans avant notre ère. Les premiers fromages connus se trouvaient déjà en Inde et en Mésopotamie vers 1 400 avant J.-C.

La première écrémeuse centrifugeuse date de 1879 et nous vient de Laval, en France, 10 ans après la première machine frigorifique de Charles Tellier. La centrifugeuse a permis de séparer naturellement les liquides lourds des liquides légers, permettant de produire de la crème d'un côté et du lait écrémé de l'autre.

Aujourd'hui vous trouverez facilement un fournisseur de centrifugeuses industrielles d'occasion qui répondent aux normes de l'industrie . L'industrie du lait est le premier secteur agricole de la Province. Le lait en chiffres au Québec, c'est :