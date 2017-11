Créances impayées : 5 étapes pour les récupérer

Article commandité

Dans le monde entier, ce sont des billions et des billions de dollars qui sont en dette chaque année. La pression augmente sur les créditeurs et les agences de recouvrement, et de plus en plus de professionnels partent à la recherche de solutions pour récupérer les créances impayées.

Pensez à tout documenter

Conserver absolument toutes les informations liées à chaque créance. Armé d’une base de données complète et précise, vous allez pouvoir tracer tout ce qui a trait à une dette donnée, et décider de quelles actions mettre en place de manière structurée et maîtrisée.

Ne vous faites pas oublier

Pourquoi ne pas opter pour un système au sein duquel vous contactez par téléphone, chaque semaine, toute créance impayée depuis plus de 30 jours ? Pour récupérer une dette impayée, la plupart des professionnels du secteur ont pu observer que le téléphone est 10 fois plus efficace que les communications écrites.

Demandez un paiement en totalité

Lorsque vous contactez la personne endettée, demandez impérativement un paiement en totalité. Si vous obtenez un « non, je ne peux pas payer », prenez le temps de découvrir pourquoi la personne ne peut pas s’acquitter de sa dette et trouvez avec elle un moyen concret de régler la situation. Déterminez si le problème vient d’un ralentissement de l’activité économique s’il s’agit d’une entreprise, ou encore d’un imprévu grave dans le cas d’un particulier (perte d’emploi, maladie…). Selon les cas, mettez au point un échéancier, ou faites remonter le paiement de votre dette en tête de liste des priorités de votre interlocuteur.

Proposez un échéancier

Sachez utiliser cette proposition à bon escient. Partez d’abord sur un paiement en deux fois, qui aura des conséquences modérées sur vous. Proposez éventuellement un règlement en trois fois si vous rencontrez des difficultés. Mais dans tous les cas, précisez bien que vous « enfreignez » les règles, qu’il s’agit d’une proposition unique et qu’il ne s’agit pas d’un précédent.

Ajoutez une charge en cas de retard

Si vous ajoutez une charge financière en cas de retard de paiement, vous serez très probablement remboursé bien plus rapidement. Sans cela, le temps est du côté de la personne endettée. Mais attention, précisez de manière très claire et dès le départ les clauses de cette charge compensatoire dans le contrat.

Si toutes ces solutions ont échoué, vous pouvez proposer au débiteur de profiter d'un achat de créance. Cette solution permettra de remettre la situation à plat des deux côtés, à moindres frais.