Comment choisir sa crème anti-âge ?

Article commandité

Retarder les effets du temps est le vœu de toute femme. Avec l’âge, les rides d’expression s’installent, la peau perd de son élasticité et de sa fermeté, la production de collagène et d’acide hyaluronique diminue, le teint est plus terne. De même, le renouvellement cellulaire est plus lent. Face à ses constats, le domaine de la cosmétique rivalise d’innovations pour atténuer tous ces signes irrémédiables, accentués encore par le soleil, le tabac et l’alcool. Certaines zones sont ainsi plus exposées au vieillissement que d’autres, le contour des lèvres et des yeux notamment, mais aussi certains types de peau. Dès lors, comment choisir le bon produit ?

Prévenir plutôt que guérir en fonction de votre peau

Vous ne retrouverez jamais à l’aide d’une crème la peau de vos 20 ans. À défaut de réparer, un bon soin préviendra et atténuera ce qui vous gêne le plus, si toutefois vous choisissez un produit adapté à votre type de peau.

Ainsi les peaux fines auront intérêt à opter pour des antioxydants tels que les vitamines A (rétinol), C (dosée à au moins 3 %), E et les oligoéléments. Ils améliorent le relief de la peau et réparent les dommages de la pollution et du soleil par leurs vertus anti-radicalaires. Le renouvellement cellulaire est stimulé. L’idéal est de les commencer à 35 ans.

Les peaux épaisses privilégieront les AHA ou acides de fruits pour leur pouvoir exfoliant. Ils éliminent les cellules mortes et réparent les dommages créés par le soleil et le tabac. Boosteurs du renouvellement cellulaire, ils ravivent l’éclat.

Les huiles végétales, huile de bourrage, d’onagre, de jojoba ou d’argan, riches en acide gras insaturé, sont également de bons anti-âges hormis pour les peaux grasses dans la mesure où elles sont comédogènes. Vous feriez donc apparaître un autre problème…

Cibler les zones plus fragiles

Le contour des yeux et des lèvres sont les plus exposés au vieillissement. Les peptides sont des antirides extrêmement efficaces dans la mesure où ils boostent la production de collagène et d’acide hyaluronique. Ils ont un effet lissant si vous les employez sur le long terme. Choisissez de vous procurer de la crème anti-âge non testée sur les animaux, cela signifie qu’elle ne contient aucun produit d’origine animale. Complétez votre soin avec une crème de jour contenant les mêmes actifs, vous gagnerez en élasticité et fermeté.

Bien sûr, la clé du succès réside dans un démaquillage minutieux le soir, un sommeil de qualité, une alimentation équilibrée évitant le gras et le sucre. Faites aussi du sport et évitez le soleil !