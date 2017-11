Les meilleures astuces pour optimiser votre espace de travail

Article commandité

L’agencement et l’aménagement de l’espace de travail contribuent largement à l’augmentation de la créativité et de la productivité de vos collaborateurs. Une bonne conception des lieux se doit de favoriser la circulation afin de stimuler les échanges. Si on y ajoute un mobilier fonctionnel, on gagne même de la place. Voici quelques astuces pour vous aider à optimiser vos locaux.

Un mobilier performant

Finis les bureaux individuels encombrants. De plus en plus, les entreprises optent pour de grandes tables où l’on travaille à plusieurs et qui réduisent l’encombrement du mobilier.

Si vous tenez toutefois à des bureaux individuels, optez pour une conception ergonomique, de petite dimension et réglable en hauteur pour le confort. Les chaises devront pouvoir s’y adapter.

Une réorganisation du rangement

Les armoires sont beaucoup trop encombrantes, il vous faut trouver une solution pour votre rangement commercial. Aujourd’hui, il est possible d’aménager de véritables espaces de stockage en fonction de vos besoins. Les dossiers en cours seront à la portée de mains et les dossiers clos archivés soit dans un local décentralisé, soit dans un système d’archivage modulaire, flexible et évolutif d’une capacité 2 à 3 fois supérieure à un système de rangement classique.

Vous pourrez choisir du mobilier mobile manipulable manuellement, mécaniquement ou électriquement pour retrouver rapidement ce dont vous avez besoin.

Pour réduire vos archives et dossiers en cours, pensez également à la dématérialisation de vos documents quand c’est possible. N’oubliez pas non plus de détruire une fois passés les délais légaux de conservation.



Des solutions d’aménagement à prix raisonnable

Le décloisonnement, les espaces ouverts sont propices à la circulation et aux échanges. Ils favorisent la créativité. Néanmoins, il ne faut pas oublier d’intégrer les besoins des salariés dans votre cahier des charges. En effet, les open space ne sont pas toujours bien vécus : odeurs, bruits, manque d’intimité sont parfois décriés. Il est toujours possible de prévoir des cloisons acoustiques amovibles ou des work box, petits espaces à partager à deux maximums pour s’isoler ou recevoir un prestataire extérieur.

Plein de lumière naturelle

La luminosité réduit le stress et la fatigue. Si vos bureaux sont mal exposés, préférez un éclairage à LED dont la qualité de lumière est bien supérieure. Des lampes de bureau seront également indispensables pour éclairer les zones de travail.

Si vous n’avez pas trop d’idées, confiez votre agencement à un professionnel, il vous fera des propositions de plans en fonction de vos attentes.